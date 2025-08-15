Национальный мессенджер vs привычные сервисы: как Татарстан осваивает MAX

Федералов обязали переходить на новую платформу, в республике пока установка МАХ носит рекомендательный характер

Фото: Динар Фатыхов

Запущенный в марте в тестовом режиме национальный мессенджер MAX быстро стал яркой темой в медиапространстве. Уже в июне платформа зарегистрировала свыше одного миллиона пользователей, а недавние ограничения в работе Telegram и WhatsApp*, скорее всего, спровоцируют наплыв абонентов. Официальный запуск мессенджера стартует в сентябре. Тогда же в него переведут школьные чаты Татарстана — и снова рост пользователей. Публично в республике пока никого не обязывают скачивать приложение. Однако, по данным источника «Реального времени», местным министерствам и другим ведомствам соответствующее распоряжение уже выдано. При этом в разговоре с изданием сами органы власти об этом не сообщали. Подробнее о новом национальном мессенджере и его популярности в республике — в материале «Реального времени».

Под крылом президента

В марте 2025 года компания VK запустила тестовую версию национального мессенджера МАХ — аналога любых других привычных платформ. В начале июня его включили в единый реестр российского ПО. Тогда же Госдума приняла закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией — так называемого национального мессенджера. Согласно документу, такой сервис должен предоставить возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти. С его помощью будет реализована передача сведений из «Госуслуг» и других государственных информационных систем. Кроме того, сервис позволит удостоверять личность при помощи цифрового ID.

К июню в мессенджере зарегистрировалось уже свыше одного миллиона пользователей. За несколько недель через платформу было отправлено около 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков.

В июле мессенджер вышел на новый уровень — российский президент Владимир Путин дал правительству ряд поручений по его развитию. В документе указывалось, что правительство должно «обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети интернет», включая развитие сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Российский президент Владимир Путин дал правительству ряд поручений по его развитию. взято с сайта kremlin.ru

После этого МАХ продемонстрировал взлет — плюс еще один миллион пользователей за месяц.

При этом управляющим компаниям в некоторых регионах России поручили перевести домовые чаты в национальный мессенджер МАХ. Письма с таким требованием Государственная жилищная инспекция рассылает руководителям управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, ЧУК). Документ получили минимум в шести регионах: в Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областях, Краснодарском крае и Башкортостане. В Татарстане перевод домовых чатов пока не планируется, сообщили «Реальному времени» в Госжилинспекции.

Официальный запуск мессенджера планируется в начале осени, тогда же состоится подробная презентация платформы. На данный момент пользователи могут подписаться на каналы, ставить реакции, настраивать уведомления, закреплять каналы в списке чатов. Сегодня также стало известно о функции жалоб на контент.

Никто из органов власти об обязательной установке приложения для граждан пока не заявлял. Однако с 1 сентября MAX станет обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России.

Запретят ли Telegram и WhatsApp*?

О полном отказе от привычных россиянам мессенджеров и полномасштабном переходе на МАХ в России пока не заявляли. Однако 13 августа Роскомнадзор официально запретил голосовые вызовы в Telegram и WhatsАpp*. По данным регулятора, это решение принято на фоне роста количества мошеннических действий, совершаемых с помощью звонков в мессенджерах.

— Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет, — заявили в Минцифры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Там сообщили, что иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp*, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, «отказываются соблюдать требования российского законодательства»:

— В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются.

В то же время сторонние эксперты заявляют о небезопасности самого МАХ.

— Приложение собирает IP-адреса, данные о местоположении и активностях пользователей, а его политика допускает передачу этих сведений государственным органам. End-to-end-шифрование, в отличие от WhatsApp* или Signal, пока не реализовано — используется защита канала связи, что оставляет данные уязвимыми на серверах, — рассказывал РИА «Новости» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Уточним, что Telegram используют более одного миллиарда пользователей в месяц — в пять раз больше, чем МАХ. WhatsApp в этом рейтинге еще выше.

Татарстан — пилотный регион

В конце июня Татарстан выбрали пилотным регионом для тестирования мессенджера. Об этом сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

— Мы уже несколько лет подряд занимаем первое место в рейтинге цифровизации России. Наработанный опыт и инфраструктура позволяют нам качественно протестировать новые решения, — подчеркнул Хайруллин.

В конце июня Татарстан выбрали пилотным регионом для тестирования мессенджера. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что публичных заявлений об обязанности скачивать приложение пока не было. «Реальное время» обратилось к нескольким представителям бизнеса и органов власти, чтобы узнать, насколько на данный момент МАХ популярен у них. Так, три из трех компаний отметили, что пока не переводили сотрудников.

— Внутренние коммуникации — важная часть работы нашей компании, поэтому мы заботимся и держим во внимании все процессы. Внутренние коммуникации у нас налажены давно, а переход на новый мессенджер в настоящее время мы не рассматриваем. Поэтому оценить мессенджер MАХ не представляется возможным, — сказали в hh.ru Поволжье.

Комментарии «Технократии» и GO Digital были лаконичными: «Не используем».

Издание также направило запросы в республиканские Минцифры, Минэкономики и Минкультуры, однако оперативного ответа не получило.

Напомним, что публичных заявлений об обязанности скачивать приложение пока не было. Реальное время / realnoevremya.ru

Зато известно о работе с мессенджером регионального Минобрнауки. Так, с 1 сентября все школьные чаты республики переведут в национальный мессенджер. Переход планируется в три этапа. Сначала в MAX переведут работников Министерства образования и науки, а также Управления образования. Затем администрацию и педагогов школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Третий этап затронет родителей и учащихся образовательных организаций.

Но на этом вопрос об обязательности скачивания мессенджера не закрыт. Как сообщает источник «Реального времени», несколько республиканских ведомств получили распоряжение от Кабмина Татарстана. Согласно ему, получатели обязуются установить приложение на телефон. Дедлайном значилось 23 июля.







* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.