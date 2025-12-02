Каждый шестой житель Казани чрезмерно оберегает свой смартфон

Исследование показало, что надежность смартфона становится ключевым фактором при выборе устройства для многих пользователей

Фото: Динар Фатыхов

При исследовании от HONOR выяснилось, что 16,9% жителей города относятся к категории «тревожных защитников» — людей, которые максимально оберегают свои гаджеты. Это даже выше общероссийского показателя (15,8%).

Большинство казанцев (54,5%) являются «бережливыми прагматиками» — они активно используют смартфоны и стараются их беречь. На третьем месте по распространенности находятся «уверенные экспериментаторы» (15%), которые не боятся использовать телефон в сложных условиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Исследование также выявило, что «тревожные защитники» и «визуальные перфекционисты» (5,9% горожан) чаще других защищают свои устройства чехлами и стеклами. При этом самые беспечные пользователи — это «безразличные экстремалы» (7,6%), которые нередко используют телефон как бытовой инструмент. Интересно, что именно «экстремалы» чаще других сталкиваются с дорогостоящим ремонтом: 2,3% из них тратят на ремонт более 50 тыс. рублей в год. В то же время «бережливые прагматики» демонстрируют наиболее рациональный подход — 32% из них вообще избегают трат на ремонт.

Исследование показало, что надежность смартфона становится ключевым фактором при выборе устройства для многих пользователей. Особенно это важно для «визуальных перфекционистов» (24,5%) и «тревожных защитников» (20,4%).

Ранее Samsung представила Galaxy Z TriFold: первый тройной складной смартфон компании.

Наталья Жирнова