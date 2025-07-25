Школьные чаты в Татарстане с 1 сентября переведут в мессенджер Мах
Переход в национальный мессенджер пройдет в три этапа
В Татарстане все школьные чаты с 1 сентября переведут в национальный мессенджер Max. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минобрнауки РТ.
Переход планируется в три этапа. Сначала в мессенджер переведут работников Министерства образования и науки, а также управления образования.
Затем администрацию и педагогов школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Третий этап затронет родителей и учащихся образовательных организаций.
Ранее в Госдуме предложили разработать и профинансировать создание программы для переноса данных пользователей из мессенджеров WhatsApp и Telegram на цифровую платформу MAX.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил правительству России разработать предложения по дополнительному ограничению работы в России программного обеспечения, в том числе коммуникационных сервисов, разработанных в недружественных странах.
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