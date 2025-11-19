Путину показали танцующего робота
Президент России посетил конференцию Сбера AI Journey 2025, где ему продемонстрировали достижения в области робототехники
Президент России Владимир Путин посетил конференцию Сбера AI Journey 2025 («Путешествие в мир искусственного интеллекта») и принял участие в пленарном заседании. Перед началом основной части мероприятия глава государства посетил специальную выставку, где ему продемонстрировали достижения в области робототехники.
Разработанный Сбером робот исполнил танцевальный номер под русскую песню «Солнце встало высоко». Демонстрация стала частью шоу-программы конференции, посвященной развитию технологий ИИ в России.
Ранее Путин призвал создать комплекс технологий генеративного ИИ в России. Лидер страны отметил важность развития отечественных разработок в данном направлении.
