В начале осени планируется официальный запуск мессенджера Max
Тогда же состоится презентация платформы
В начале осени планируется официальный запуск национального мессенджера Max, тогда же состоится подробная презентация платформы. Об этом сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.
— На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы, — цитирует его РИА «Новости».
В марте VK запустила бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.
Пользователи уже могут:
- подписаться на каналы;
- ставить реакции;
- настраивать уведомления;
- закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.
Напомним, в Татарстане запустили доступ к «Госуслугам» через мессенджер MAX. Чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан» позволяет обращаться к необходимым сервисам, не заходя в госучреждения.
