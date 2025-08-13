В начале осени планируется официальный запуск мессенджера Max

Тогда же состоится презентация платформы

Фото: Мария Зверева

В начале осени планируется официальный запуск национального мессенджера Max, тогда же состоится подробная презентация платформы. Об этом сообщил вице-президент по экономике и финансам VK Александр Морозов.

— На начало осени у нас запланирован официальный запуск приложения и подробная презентация платформы, — цитирует его РИА «Новости».

В марте VK запустила бета-версию Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.

Пользователи уже могут:

подписаться на каналы;

ставить реакции;

настраивать уведомления;

закреплять каналы в списке чатов и объединять их в папки.

Напомним, в Татарстане запустили доступ к «Госуслугам» через мессенджер MAX. Чат-бот «Госуслуги Республики Татарстан» позволяет обращаться к необходимым сервисам, не заходя в госучреждения.

Елизавета Пуншева