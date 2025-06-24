Татарстан станет пилотным регионом для тестирования нового национального мессенджера
Татарстан выбран пилотным регионом для тестирования разрабатываемого по указу президента РФ Владимира Путина национального мессенджера. Об этом сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.
— Мы уже несколько лет подряд занимаем первое место в рейтинге цифровизации России. Наработанный опыт и инфраструктура позволяют нам качественно протестировать новые решения, — подчеркнул Хайруллин.
По его словам, в ближайшее время в мессенджере будут реализованы функции цифрового МФЦ, переводов через систему быстрых платежей (СБП), а также запись к врачам. Планируется создание полноценной экосистемы мини-приложений, позволяющих пользователям заказывать еду, вызывать такси, покупать билеты и бронировать отели, не покидая мессенджер и не устанавливая дополнительные приложения.
Особое внимание уделяется разработке ИИ-помощника, который будет консультировать пользователей по вопросам работы государственных органов, информировать о мероприятиях и новостях.
Напомним, 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась встреча раиса Рустама Минниханова и Айрата Хайруллина с гендиректором ООО «ВК» Владимиром Кириенко. Стороны обсудили стратегические шаги по внедрению отечественных ИТ-решений в государственном управлении Татарстана, в том числе и вопросы, касающиеся разработки мессенджера и замещения используемого в республике иностранного почтового сервера отечественным решением. Предполагается, что в качестве почтового сервера может быть использована разработка ВК под названием Max.
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