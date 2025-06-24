Татарстан станет пилотным регионом для тестирования нового национального мессенджера

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан выбран пилотным регионом для тестирования разрабатываемого по указу президента РФ Владимира Путина национального мессенджера. Об этом сообщил министр цифрового развития Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

— Мы уже несколько лет подряд занимаем первое место в рейтинге цифровизации России. Наработанный опыт и инфраструктура позволяют нам качественно протестировать новые решения, — подчеркнул Хайруллин.

По его словам, в ближайшее время в мессенджере будут реализованы функции цифрового МФЦ, переводов через систему быстрых платежей (СБП), а также запись к врачам. Планируется создание полноценной экосистемы мини-приложений, позволяющих пользователям заказывать еду, вызывать такси, покупать билеты и бронировать отели, не покидая мессенджер и не устанавливая дополнительные приложения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание уделяется разработке ИИ-помощника, который будет консультировать пользователей по вопросам работы государственных органов, информировать о мероприятиях и новостях.



Напомним, 19 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась встреча раиса Рустама Минниханова и Айрата Хайруллина с гендиректором ООО «ВК» Владимиром Кириенко. Стороны обсудили стратегические шаги по внедрению отечественных ИТ-решений в государственном управлении Татарстана, в том числе и вопросы, касающиеся разработки мессенджера и замещения используемого в республике иностранного почтового сервера отечественным решением. Предполагается, что в качестве почтового сервера может быть использована разработка ВК под названием Max.



Рената Валеева