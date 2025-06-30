VK: мессенджер МАХ набрал миллион пользователей

За несколько недель через платформу было отправлено около 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков

Российский мессенджер МАХ зарегистрировал свыше одного миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. За несколько недель через платформу было отправлено около 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков.

Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд. На устройствах с операционной системой Android зарегистрировано 75% пользователей, на iOS — 23%, на версии для ПК — 2%. Наибольшая активность наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

Артем Гафаров