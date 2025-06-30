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VK: мессенджер МАХ набрал миллион пользователей

13:52, 30.06.2025

За несколько недель через платформу было отправлено около 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков

VK: мессенджер МАХ набрал миллион пользователей
Фото: пресс-служба ВКонтакте

Российский мессенджер МАХ зарегистрировал свыше одного миллиона пользователей на мобильных устройствах и компьютерах. За несколько недель через платформу было отправлено около 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков.

Средняя продолжительность голосового вызова составила 8 минут 6 секунд. На устройствах с операционной системой Android зарегистрировано 75% пользователей, на iOS — 23%, на версии для ПК — 2%. Наибольшая активность наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Краснодаре.

Артем Гафаров

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