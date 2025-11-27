«Союз МС‑28» стартовал на МКС: на станции впервые задействуют ИИ

На борту — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь‑Сверчков (командир), Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс

С космодрома Байконур успешно запущена ракета‑носитель «Союз‑2.1а» с кораблем «Союз МС‑28» и экипажем 74‑й экспедиции МКС.

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщает, что пристыковка к модулю «Причал» запланирована на 15:38 мск по сверхкороткой двухвитковой схеме. На борту — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь‑Сверчков (командир), Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Как сообщает ТАСС, впервые на МКС будет задействована нейросеть Сбера GigaChat для автоматизации рутинных задач. Экипаж проведет на орбите 242 дня (до конца июля 2026 года). В программе — более 40 научных экспериментов, два выхода в открытый космос (установка аппаратуры «Солнце‑Терагерц» и обслуживание модуля «Заря»), а также эксперимент с потомками мух‑дрозофил с «Биона‑М» №2.

Старт приурочен к 25‑летию первой длительной экспедиции на МКС. На ракете размещены тематические изображения, логотип Сбера и рисунки детей с онкозаболеваниями. Ранее стало известно, что экипаж МКС-74 отправится в космос под «Алису», Linkin Park и Coldplay.

Наталья Жирнова