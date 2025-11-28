Новости экономики

Центр цифровой трансформации Татарстана закупает технику на 16,5 млн рублей

12:51, 28.11.2025

Ранее сообщалось, что соцучреждения и школы Татарстана получат 134 новых ноутбука на сумму 11 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил о проведении двух электронных аукционов для оснащения Центра цифровой трансформации региона. Общая сумма планируемых госзакупок превышает 16,5 млн рублей.

В рамках первого аукциона планируется закупка 185 коммутаторов на сумму 12,27 млн рублей. Второй аукцион предусматривает приобретение 300 компьютерных мониторов с начальной ценой контракта 4,32 млн рублей. Заказчиком обеих закупок выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».

Напомним, что соцучреждения и школы Татарстана получат 134 новых ноутбука на сумму 11 млн рублей. Технику в том числе получат Институт пространственного планирования республики, Госкомитет Татарстана по туризму, образовательные организации двух районов.

Наталья Жирнова

ЭкономикаБюджетТехнологии Татарстан

Фондовый рынок
  • Татнефть584.7
  • Нижнекамскнефтехим80.3
  • Казаньоргсинтез65.8
  • КАМАЗ84.2
  • Нижнекамскшина36.25
  • Таттелеком0.583