Центр цифровой трансформации Татарстана закупает технику на 16,5 млн рублей
Ранее сообщалось, что соцучреждения и школы Татарстана получат 134 новых ноутбука на сумму 11 млн рублей
Госкомитет Татарстана по закупкам объявил о проведении двух электронных аукционов для оснащения Центра цифровой трансформации региона. Общая сумма планируемых госзакупок превышает 16,5 млн рублей.
В рамках первого аукциона планируется закупка 185 коммутаторов на сумму 12,27 млн рублей. Второй аукцион предусматривает приобретение 300 компьютерных мониторов с начальной ценой контракта 4,32 млн рублей. Заказчиком обеих закупок выступает ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».
Напомним, что соцучреждения и школы Татарстана получат 134 новых ноутбука на сумму 11 млн рублей. Технику в том числе получат Институт пространственного планирования республики, Госкомитет Татарстана по туризму, образовательные организации двух районов.
