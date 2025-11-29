Каждый третий казанец использует ИИ для рабочих задач — ВШЭ

Исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ показало, что половина жителей Казани применяет искусственный интеллект в работе, но только 3% делают это регулярно

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Половина жителей Казани (52%) признались, что используют искусственный интеллект (ИИ) в работе, однако только 3% делают это на регулярной основе. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного онлайн-кампусом НИУ ВШЭ в рамках подготовки документального фильма о влиянии ИИ на повседневную жизнь российских специалистов.

Большинство респондентов (52%), применяющих ИИ, отметили, что он помогает им в отдельных рабочих задачах. 23% указали, что технология значительно упрощает их работу, в то время как 17% испытывают сложности с оценкой пользы от ИИ. Чаще всего ИИ используется для автоматизации рутинных операций (39%), подготовки отчетов и анализа данных (32%), генерации креатива для контента (32%), саморазвития (23%), планирования задач и расписания (34%), анализа и поиска информации (31%), подготовки черновиков, писем, презентаций (29%), генерации идей и предложений (22%), обучения человека какому-либо навыку (16%), решения технических или аналитических задач (13%).

Несмотря на широкое использование ИИ, только 20% респондентов согласились с тем, что нейросети положительно влияют на их результаты. Более трети (46%) считают, что технологии лишь частично повышают качество работы, а 28% вообще не видят влияния ИИ на конечный продукт. 33% отметили, что производительность немного выросла благодаря ИИ, 14% не заметили изменений, а 12% отметили значительные улучшения. 41% не смогли оценить влияние ИИ на свою работу.

58% казанцев уверены, что через 5 лет ИИ не изменит роль человека в профессии, 19% считают, что человек и ИИ будут работать в партнерстве, а 18% полагают, что специалист станет стратегом, а искусственный интеллект возьмет на себя рутину. 5% опасаются, что ИИ заменит многих специалистов.

Почти половина (42%) казанцев согласны с тем, что ИИ — это инструмент, помогающий специалисту, а 29% считают, что технология является конкурентом, снижающим роль человека. 47% респондентов отметили, что в случае применения ИИ для решения задач человек должен зарабатывать больше, а 13% придерживаются мнения, что технологии не должны влиять на вознаграждение специалиста. 37% не смогли определиться с ответом.

Дмитрий Зайцев