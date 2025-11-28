Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp* в России
Ведомство выпустило прямое предупреждение
Роскомнадзор продолжает вводить ограничительные меры в отношении популярного мессенджера WhatsApp*. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной является невыполнение платформой требований, направленных на пресечение преступлений на территории России.
По версии федеральной службы, мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. Роскомнадзор утверждает, что WhatsApp* активно используется для организации террористических актов в России и вербовки их исполнителей. Кроме того, по данным ведомства, платформа применяется «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».
— Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, — пояснили в Роскомнадзоре. Ведомство также выпустило прямое предупреждение: «В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован».
Ранее замруководителя Роскомнадзора Олег Терляков сообщил, что блокировка вызовов в WhatsApp* и Telegram снизила число мошеннических звонков на 40%. Он отметил, что мошенники активно переходят на использование интернет-сервисов после внедрения системы антифрод в телефонных сетях.
Справка
* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
