Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp* в России

Ведомство выпустило прямое предупреждение

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор продолжает вводить ограничительные меры в отношении популярного мессенджера WhatsApp*. Как сообщили в пресс-службе ведомства, причиной является невыполнение платформой требований, направленных на пресечение преступлений на территории России.

По версии федеральной службы, мессенджер продолжает нарушать российское законодательство. Роскомнадзор утверждает, что WhatsApp* активно используется для организации террористических актов в России и вербовки их исполнителей. Кроме того, по данным ведомства, платформа применяется «для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

— Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, — пояснили в Роскомнадзоре. Ведомство также выпустило прямое предупреждение: «В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован».

Ранее замруководителя Роскомнадзора Олег Терляков сообщил, что блокировка вызовов в WhatsApp* и Telegram снизила число мошеннических звонков на 40%. Он отметил, что мошенники активно переходят на использование интернет-сервисов после внедрения системы антифрод в телефонных сетях.



Рената Валеева