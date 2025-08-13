Председатель Комитета ГД по информполитике Боярский: «Это решение выстраданное»

Роскомнадзор официально запретил голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsАpp

Фото: Мария Зверева

Доступ к звонкам через Telegram и WhatsApp может быть восстановлен — если мессенджеры выполнят требования российского законодательства

Сегодня, 13 августа, Роскомнадзор официально запретил голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsАpp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По данным регулятора, это решение принято на фоне роста количества мошеннических действий, совершаемых с помощью звонков в мессенджерах.

— Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет, — заявили в Минцифры.

Там сообщили, что иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, «отказываются соблюдать требования российского законодательства»: «В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются.

— Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства, — отметили в ведомстве. — Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников. Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой.

«К сожалению, непрекращающийся поток мошеннических действий проникает именно через эти две платформы»

Председатель Комитета Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Реальным временем» назвал это решение выстраданным и оправданным.

— Я поддерживаю это решение, оно, конечно, выстраданное, но своевременное и целесообразное. К сожалению, непрекращающийся поток мошеннических действий проникает именно через эти две платформы — люди теряют свои сбережения, залезают в долги. Кроме того, их используют для совершения преступлений околотеррористической направленности: уже и «живые бомбы» пытаются делать из пенсионеров, и диверсантами делают, и пенсионеров, и молодежь нашу одурманивают — что-то поджигать. К сожалению, ни WhatsApp, ни Telegram на предложение поучаствовать в антифрод-мероприятиях совместно с регуляторами не откликнулись, поэтому Роскомнадзор принял, на мой взгляд, взвешенное решение о деградации именно голосовых вызовов, при этом остальной функционал остается. Мы не остаемся без связи — появился МАХ, в VK тоже есть функция вызовов, поэтому можно просто переехать с одной платформы на другую и продолжать пользоваться тем, чем привыкли. На мой взгляд, это своевременная оправданная мера. В МАХ нельзя зарегистрироваться без привязки к российской сим-карте. Во-вторых, внутри мессенджера, по словам разработчиков, будут реализованы те наработки и опыт сотовых операторов, банков наших в части антифрода. И есть с кем разговаривать, когда мы сообща будем решать поступающие задачи и реагировать на вызовы. А вот когда нет обратной связи от платформы, они не идут на контактный диалог, — это абсолютно бесперспективно. С другой стороны, если они изменят свою позицию, ну, я думаю, что и регулятор в лице Роскомнадзора тоже сможет отреагировать, — заявил он в разговоре с «Реальным временем»

При этом, по словам собеседника, информация о регистрации Telegram в России ему показалась вбросом, нежели информацией, заслуживающей доверия. Не заметил Боярский и развития событий после появления этих сообщений.

— Параметры, которые у нас должна соблюдать социальная сеть, а Telegram у нас подпадает под эти критерии [применяемые к социальным сетям], не соблюдаются. По-прежнему нет локализации данных, сотрудничества с правоохранительными органами нет, — уточнил парламентарий.

Дмитрий Зайцев