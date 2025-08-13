Председатель Комитета ГД по информполитике Боярский: «Это решение выстраданное»
Роскомнадзор официально запретил голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsАpp
Доступ к звонкам через Telegram и WhatsApp может быть восстановлен — если мессенджеры выполнят требования российского законодательства
Сегодня, 13 августа, Роскомнадзор официально запретил голосовые вызовы в мессенджерах Telegram и WhatsАpp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). По данным регулятора, это решение принято на фоне роста количества мошеннических действий, совершаемых с помощью звонков в мессенджерах.
— Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идет, — заявили в Минцифры.
Там сообщили, что иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, «отказываются соблюдать требования российского законодательства»: «В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории Российской Федерации. При этом все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб оперативно выполняются.
— Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства, — отметили в ведомстве. — Решение Роскомнадзора поможет эффективнее противостоять злоумышленникам, сделать общение в интернете безопаснее и снизить риск финансовой ответственности для операторов связи, которую они могут нести в случае действий мошенников. Для пользователей при этом доступны отечественные аналоги иностранных сервисов с защищенной инфраструктурой.
«К сожалению, непрекращающийся поток мошеннических действий проникает именно через эти две платформы»
Председатель Комитета Госдумы России по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Реальным временем» назвал это решение выстраданным и оправданным.
При этом, по словам собеседника, информация о регистрации Telegram в России ему показалась вбросом, нежели информацией, заслуживающей доверия. Не заметил Боярский и развития событий после появления этих сообщений.
— Параметры, которые у нас должна соблюдать социальная сеть, а Telegram у нас подпадает под эти критерии [применяемые к социальным сетям], не соблюдаются. По-прежнему нет локализации данных, сотрудничества с правоохранительными органами нет, — уточнил парламентарий.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».