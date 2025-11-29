Большинство российских компаний сохранят или увеличат инвестиции в кибербезопасность

Исследование «Кода Безопасности» показало, что только 7% организаций планируют сократить бюджет на ИБ, в то время как 32% намерены увеличить его

Большинство российских компаний не планируют сокращать бюджет на информационную безопасность (ИБ) в 2026 году, согласно исследованию ИБ-вендора «Код Безопасности». В опросе приняли участие компании, использующие ИБ-продукты, а также интеграторы.

32% респондентов заявили, что инвестиции в ИБ останутся на прежнем уровне, столько же намерены увеличить бюджет. Лишь 7% опрошенных компаний сократят расходы на ИБ в 2026 году, еще 28% не смогли дать однозначного ответа.

Ключевым ограничением при выделении бюджета на информационную безопасность остаются финансовые сложности компаний, об этом заявили 42% респондентов. Основная часть ИБ-инвестиций идет на защиту персональных данных вне ГИС (59%), замену продуктов ушедших вендоров (49%) и защиту критической информационной инфраструктуры (49%).

Большинство опрошенных компаний заявили, что в вопросах ИБ ориентируются на стратегию, она имеется у 63% респондентов. Какой-либо план по развитию кибербезопасности отсутствует у 18% — за последние пять лет это наименьший показатель, для сравнения: в 2021 году отрицательно ответили 38% организаций. В среднем компании планируют этапы развития своей информационной безопасности на горизонте трех лет.

