Путин призвал создать комплекс технологий генеративного ИИ в России
Лидер страны отметил важность развития отечественных разработок в данном направлении
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обладания страной собственными технологиями и решениями в сфере генеративного искусственного интеллекта.
Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», лидер страны отметил важность развития отечественных разработок в данном направлении. По словам Путина, Россия должна располагать полноценным набором уникальных решений и инструментов, позволяющих ей уверенно конкурировать на международной арене в условиях стремительно развивающейся технологической среды.
