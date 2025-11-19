Путин призвал создать комплекс технологий генеративного ИИ в России

Лидер страны отметил важность развития отечественных разработок в данном направлении

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость обладания страной собственными технологиями и решениями в сфере генеративного искусственного интеллекта.

Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», лидер страны отметил важность развития отечественных разработок в данном направлении. По словам Путина, Россия должна располагать полноценным набором уникальных решений и инструментов, позволяющих ей уверенно конкурировать на международной арене в условиях стремительно развивающейся технологической среды.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект может быть назван «Человеком года» по версии журнала Time.

Наталья Жирнова