Необязательная статья расходов: Татарстан сократил вложения в сферу кибербеза до 2,7 млрд рублей

На одну организацию в республике пришлось 389 тысяч рублей — этих средств едва хватит на месячную зарплату одного квалифицированного специалиста по кибербезопасности

Фото: Максим Платонов

Затраты на кибербез варьируются от 4,3 миллиона до 27 тысяч рублей

В 2024 году российские компании и госучреждения значительно увеличили траты на защиту от киберугроз. По данным аудиторской компании FinExpertiza, общие расходы составили 209 млрд рублей, что на 21% больше показателей предыдущего года, а каждая организация в среднем потратила около 800 тысяч рублей на кибербезопасность. Подробнее о том, как кибербезопасность стала главным трендом IT и как хакеры могут влиять на жизнь обычных граждан, мы писали в нашем материале.

78% крупных и средних организаций уже применяют средства защиты от киберугроз, однако каждая шестая компания ежегодно сталкивается с киберинцидентами. Среди последствий таких инцидентов — сбои информационных систем, утечки данных и потеря информации.

Наибольшие затраты на защиту цифровых данных демонстрируют компании сферы информации и связи (4,3 млн рублей на организацию), финансового сектора (4 млн рублей) и добычи полезных ископаемых (2,2 млн рублей). В то же время минимальные расходы зафиксированы в сферах персональных услуг (67 тыс. рублей), сельского хозяйства (62 тыс. рублей) и культуры, спорта и развлечений (27 тыс. рублей).

Существенны и региональные различия. Лидером по расходам на организацию стала Москва (4,5 млн рублей), за ней идут Санкт‑Петербург (1,6 млн рублей) и Ямало‑Ненецкий автономный округ (979,1 тыс. рублей).

По объемам общих вложений также лидируют Москва (132 млрд рублей) и Санкт‑Петербург, но с существенным отставанием от столицы — 16 млрд рублей. Топ-3 замыкает Подмосковье (5,3 млрд рублей).

Реальное время / realnoevremya.ru

В Татарстане на кибербез в 2024 году потратились на 17% меньше, чем в 2023

Согласно данным исследования, Татарстан по объему вложений в 2024 году занял 7-ю строчку рейтинга регионов — тут на обеспечение кибербезопасностью выделили 2,76 млрд рублей. При этом республика сократила финансирование отрасли кибербезопасности относительно 2023 года на 17,9% при высоком среднем росте по всей России.

Примечательно, что сумма вложений республики более чем на полмиллиарда рублей меньше, чем в соседнем регионе — Самарской области (3,36 млрд). Траты на организацию здесь тоже больше — 674 тыс. рублей против 389 тыс. рублей в Татарстане.

Реальное время / realnoevremya.ru

По мнению специалистов, такой показатель для среднего и крупного бизнеса — это явно недостаточная сумма. Этих средств едва хватит на месячную зарплату одного квалифицированного специалиста по кибербезопасности. Тем не менее, по словам генерального директора кибербез-компании Xilant Артура Баширова, в каждом регионе присутствуют как организации, всерьез занимающиеся вопросами кибербезопасности, так и те, кто относится к этой сфере формально или вовсе ее игнорирует.

— Сравнивать регионы напрямую по объему расходов и делать вывод о том, что Татарстан якобы менее подвержен атакам, некорректно. Более высокий бюджет Самарской области — сам по себе не гарантия того, что компании там защищены лучше. Эффективность зависит не только от суммы инвестиций, но и от того, как они используются: насколько грамотно выстроена стратегия безопасности, какие именно решения внедряются, есть ли внутри компании необходимые компетенции, как организован процесс реагирования на инциденты. В каждом регионе есть как компании, которые системно инвестируют в кибербезопасность, так и те, кто делает это формально или не делает вовсе. Именно концентрация «осознанных» организаций — а не размер регионального бюджета — во многом формирует средний показатель и определяет реальный уровень защищенности бизнеса, — заявил Артур Баширов «Реальному времени».

Почему вложения сокращаются?

Согласно исследованию, за год — с 2023-го по 2024-й — в Татарстане снизилось финансирование кибербезопасности на 17%. Гендиректор кибербез-компании Xilant объясняет снижение инвестиций в республике общей экономической ситуацией: из‑за высокой ключевой ставки и возросших долгов компании вынуждены перераспределять бюджеты.

— В такие периоды организации традиционно урезают траты на инновационные направления, и кибербезопасность, к сожалению, чаще всего относится именно к этой категории: она формируется по остаточному принципу, а не как обязательная статья. Я считаю, что это очень большая проблема на сегодняшний день, — заявил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Отрицательная динамика в 2025 году возможна, но напрямую зависит от того, как изменится макроэкономическая ситуация и финансовая устойчивость компаний. Если давление на бизнес останется высоким, риски продолжения снижения сохраняются, — заключил Баширов.

Наталья Жирнова