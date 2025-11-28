Необязательная статья расходов: Татарстан сократил вложения в сферу кибербеза до 2,7 млрд рублей
На одну организацию в республике пришлось 389 тысяч рублей — этих средств едва хватит на месячную зарплату одного квалифицированного специалиста по кибербезопасности
Затраты на кибербез варьируются от 4,3 миллиона до 27 тысяч рублей
В 2024 году российские компании и госучреждения значительно увеличили траты на защиту от киберугроз. По данным аудиторской компании FinExpertiza, общие расходы составили 209 млрд рублей, что на 21% больше показателей предыдущего года, а каждая организация в среднем потратила около 800 тысяч рублей на кибербезопасность. Подробнее о том, как кибербезопасность стала главным трендом IT и как хакеры могут влиять на жизнь обычных граждан, мы писали в нашем материале.
78% крупных и средних организаций уже применяют средства защиты от киберугроз, однако каждая шестая компания ежегодно сталкивается с киберинцидентами. Среди последствий таких инцидентов — сбои информационных систем, утечки данных и потеря информации.
Наибольшие затраты на защиту цифровых данных демонстрируют компании сферы информации и связи (4,3 млн рублей на организацию), финансового сектора (4 млн рублей) и добычи полезных ископаемых (2,2 млн рублей). В то же время минимальные расходы зафиксированы в сферах персональных услуг (67 тыс. рублей), сельского хозяйства (62 тыс. рублей) и культуры, спорта и развлечений (27 тыс. рублей).
Существенны и региональные различия. Лидером по расходам на организацию стала Москва (4,5 млн рублей), за ней идут Санкт‑Петербург (1,6 млн рублей) и Ямало‑Ненецкий автономный округ (979,1 тыс. рублей).
По объемам общих вложений также лидируют Москва (132 млрд рублей) и Санкт‑Петербург, но с существенным отставанием от столицы — 16 млрд рублей. Топ-3 замыкает Подмосковье (5,3 млрд рублей).
В Татарстане на кибербез в 2024 году потратились на 17% меньше, чем в 2023
Согласно данным исследования, Татарстан по объему вложений в 2024 году занял 7-ю строчку рейтинга регионов — тут на обеспечение кибербезопасностью выделили 2,76 млрд рублей. При этом республика сократила финансирование отрасли кибербезопасности относительно 2023 года на 17,9% при высоком среднем росте по всей России.
Примечательно, что сумма вложений республики более чем на полмиллиарда рублей меньше, чем в соседнем регионе — Самарской области (3,36 млрд). Траты на организацию здесь тоже больше — 674 тыс. рублей против 389 тыс. рублей в Татарстане.
По мнению специалистов, такой показатель для среднего и крупного бизнеса — это явно недостаточная сумма. Этих средств едва хватит на месячную зарплату одного квалифицированного специалиста по кибербезопасности. Тем не менее, по словам генерального директора кибербез-компании Xilant Артура Баширова, в каждом регионе присутствуют как организации, всерьез занимающиеся вопросами кибербезопасности, так и те, кто относится к этой сфере формально или вовсе ее игнорирует.
Почему вложения сокращаются?
Согласно исследованию, за год — с 2023-го по 2024-й — в Татарстане снизилось финансирование кибербезопасности на 17%. Гендиректор кибербез-компании Xilant объясняет снижение инвестиций в республике общей экономической ситуацией: из‑за высокой ключевой ставки и возросших долгов компании вынуждены перераспределять бюджеты.
— В такие периоды организации традиционно урезают траты на инновационные направления, и кибербезопасность, к сожалению, чаще всего относится именно к этой категории: она формируется по остаточному принципу, а не как обязательная статья. Я считаю, что это очень большая проблема на сегодняшний день, — заявил он.
— Отрицательная динамика в 2025 году возможна, но напрямую зависит от того, как изменится макроэкономическая ситуация и финансовая устойчивость компаний. Если давление на бизнес останется высоким, риски продолжения снижения сохраняются, — заключил Баширов.
