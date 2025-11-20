ЦБ России: каждый пятый банк использует ИИ в своей работе

ЦБ поддерживает развитие искусственного интеллекта, придерживаясь рискориентированного и технологически нейтрального подхода

Фото: Артем Дергунов

В российском финансовом секторе наблюдается активное развитие технологий искусственного интеллекта. Согласно результатам опроса Банка России, уже каждая пятая организация финансового рынка использует ИИ в своей работе. При этом еще треть участников рынка планирует внедрить подобные технологии в ближайшие три года.

Банк России поддерживает развитие искусственного интеллекта, придерживаясь рискориентированного и технологически нейтрального подхода. Основными факторами, способствующими дальнейшему развитию технологий ИИ в финансовом секторе, являются доверие к технологии и доступность данных.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Для повышения доверия к ИИ-технологиям регулятор планирует проводить мониторинг соблюдения Кодекса этики в сфере разработки и применения искусственного интеллекта, а также готовить методики использования его положений. Кроме того, будет формироваться сборник лучших практик применения ИИ в финансовом секторе.

В целях улучшения доступности данных Банк России предлагает создать специальные платформы для добровольного обмена информацией между участниками рынка. Напомним, что индикатор бизнес-климата ЦБ поднимается третий месяц подряд.

Наталья Жирнова