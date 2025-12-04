В ВШЭ в 8 раз ускорили разработку ИИ для работы с ускорителями частиц
Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Access
Ученые из НИУ ВШЭ разработали новый алгоритм для создания нейросетей, которые обрабатывают данные с ускорителей частиц — например, с Большого адронного коллайдера. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Access, сообщает ТАСС. Руководил разработкой Федор Ратников, ведущий научный сотрудник Института ИИ и цифровых наук НИУ ВШЭ.
Раньше подбор подходящей нейросети занимал много времени: специалистам приходилось вручную проверять тысячи вариантов. Теперь эту работу выполняет компьютер. Алгоритм одновременно тестирует десятки нейросетей, обучает их на разных наборах данных и выбирает самые надежные модели с минимальным количеством ошибок.
Чтобы проверить эффективность алгоритма, ученые использовали данные датчика ускорителя частиц — тот фиксирует энергию и траекторию движения частиц. Результат оказался впечатляющим: оптимальная нейросеть была найдена за 41,5 тыс. попыток. Это в восемь раз быстрее, чем при использовании старого метода.
Напомним, что ранее Талия Хабриева стала лауреатом премии правительства России в области науки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».