В ВШЭ в 8 раз ускорили разработку ИИ для работы с ускорителями частиц

Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Access

Ученые из НИУ ВШЭ разработали новый алгоритм для создания нейросетей, которые обрабатывают данные с ускорителей частиц — например, с Большого адронного коллайдера. Исследование опубликовано в научном журнале IEEE Access, сообщает ТАСС. Руководил разработкой Федор Ратников, ведущий научный сотрудник Института ИИ и цифровых наук НИУ ВШЭ.

Раньше подбор подходящей нейросети занимал много времени: специалистам приходилось вручную проверять тысячи вариантов. Теперь эту работу выполняет компьютер. Алгоритм одновременно тестирует десятки нейросетей, обучает их на разных наборах данных и выбирает самые надежные модели с минимальным количеством ошибок.

Чтобы проверить эффективность алгоритма, ученые использовали данные датчика ускорителя частиц — тот фиксирует энергию и траекторию движения частиц. Результат оказался впечатляющим: оптимальная нейросеть была найдена за 41,5 тыс. попыток. Это в восемь раз быстрее, чем при использовании старого метода.

