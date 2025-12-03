Казанцы используют «Виртуальный номер» от Билайн, чтобы пользоваться банками, мессенджерами и доставками

Услуга подходит тем, кто хочет избежать спама, защититься от мошенников или разделить коммуникации

Фото: Артем Дергунов

Билайн узнал, как казанцы пользуются «Виртуальным номером», который стал доступен в регионе в 2025 году. Чаще всего клиенты получают на него коды доступа к банковским системам и регистрируются в мессенджерах и соцсетях. Также популярны доставки, маркетплейсы, программы лояльности от продуктовых магазинов и подписки на сервисы.

«Виртуальный номер» — это дополнительный телефонный номер, который можно подключить для безопасности и удобства на смартфоне без СИМ-карты. «Виртуальный номер» позволяет звонить и принимать звонки и сообщения, не раскрывая основной контакт. Услуга подходит тем, кто хочет избежать спама, защититься от мошенников или разделить коммуникации — например, на работе, при заказах или регистрации на сайтах.

В среднем на один подключенный номер приходит до 107 СМС-сообщений. Оказалось, что чаще всего в Казани им пользуются мужчины: их в числе клиентов услуги 64%, женщин всего 36%. Большинство (59%) — молодые люди до 45 лет.

Услугу можно подключить и управлять ею через мобильное приложение Билайн. Звонки и СМС расходуются из основного тарифа, дополнительная оплата не требуется. Стоимость подписки — 99 рублей в месяц. Абонентская плата будет списываться автоматически с основного счета.

Помимо Казанского филиала Билайн, услуга «Виртуальный номер» также доступна в Санкт-Петербурге, Воронеже, Петрозаводске, Твери, Орле, Белгороде и Новосибирске. Территория услуги расширяется. Подробности читайте на сайте.

Реклама ПАО «ВымпелКом».

