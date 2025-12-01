Власти Татарстана полностью перейдут в нацмессенджер МАХ в 2026 году

Соответствующая задача дана по итогам послания раиса Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил перевести служебные коммуникации республиканских органов исполнительной власти в национальный мессенджер МАХ. Соответствующая задача дана по итогам послания раиса Татарстана и задокументирована в комплексном плане действий правительства республики. Полное завершение перехода на мессенджер МАХ запланировано на 2026 год.

Министерство цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, выступающее в роли курирующего ведомства, отвечает за реализацию этого поручения. Речь идет о переводе служебных — то есть рабочих коммуникаций.

Переход на МАХ позволит повысить эффективность и оперативность взаимодействия между государственными структурами, а также обеспечить безопасность и конфиденциальность служебной информации. Использование национального мессенджера упростит процессы обмена данными и улучшит координацию действий между различными ведомствами.

В начале ноября «Реальное время», со ссылкой на замглавы республиканского Минстроя Дамира Шайдуллина, сообщало, что в МАХ переведены чаты 3 640 многоквартирных домов, что составляет 20% от общего числа МКД в регионе.

Дмитрий Зайцев