Правительство России изменит правила подготовки ИТ-специалистов в вузах

Теперь крупные ИТ-компании будут направлять не менее 3% средств, сэкономленных благодаря ИТ-льготам, на подготовку будущих кадров

Правительство России утвердило новое постановление, которое поменяет подход к подготовке специалистов в сфере информационных технологий. Согласно документу, крупные аккредитованные ИТ-компании будут направлять не менее 3% средств, сэкономленных благодаря ИТ-льготам, на подготовку будущих кадров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

— Важно синхронизировать работу образовательных учреждений и запросы будущих работодателей. Сегодня цифровые технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные программы. Чтобы приблизить ИТ-образование к реальным потребностям отрасли, мы нормативно закрепляем связку «вузы — ИТ-компании», — подчеркнул зампред правительства Дмитрий Григоренко.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В рамках новой системы ИТ-компании получат возможность активно участвовать в образовательном процессе. Они смогут разрабатывать учебные планы, актуализировать программы, направлять своих сотрудников-практиков в качестве преподавателей и организовывать стажировки для студентов.



Действие новых правил распространяется на ИТ-компании с численностью сотрудников от 100 человек и годовой выручкой от 1 млрд рублей, которые пользуются ИТ-льготами. До 1 июня 2026 года таким компаниям необходимо заключить соглашение как минимум с одним вузом для продления аккредитации.

Наталья Жирнова