В России с начала года трафик на нейросети увеличился в 6 раз

На текущий момент лидирующие позиции занимает ChatGPT с долей рынка 39,9%

За первые десять месяцев 2025 года зафиксирован впечатляющий рост — совокупный трафик на ИИ-сервисы увеличился почти в шесть раз. Об этом сообщает «Ъ».

Рынок ИИ-сервисов претерпел существенные изменения в расстановке сил. На текущий момент лидирующие позиции занимает ChatGPT с долей рынка 39,9%. Вторую строчку занимает Deepseek (27,8%), за ним следуют GigaChat (7,3%), китайский Qwen (6,6%) и «Алиса AI» (5,7%).

Российские разработки демонстрируют скромные показатели: совокупная доля GigaChat и «Алиса AI» составляет лишь 13% рынка. Эксперты отмечают изменение приоритетов пользователей: если раньше основным критерием была работа с русским языком, то сейчас потребители оценивают глубину и контекстную актуальность ответов. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года ситуация выглядела иначе. Тогда абсолютным лидером был ChatGPT с долей 69,3%, за ним следовали Perplexity (7,6%), «Алиса AI» (7,1%), Gemini (5,4%) и GigaChat (3,3%). Участники рынка прогнозируют, что тенденция роста трафика на ИИ-платформы сохранится в будущем.

Напомним, что «ИИ» возглавил рейтинг самых упоминаемых слов в соцсетях в 2025 году.

Наталья Жирнова