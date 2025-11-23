Депутат Госдумы предложил маркировать контент, созданный человеком

По его мнению, такой подход перспективнее маркировки контента ИИ

Идея маркировать контент, созданный людьми, является более перспективной, потому что контента за авторством искусственного интеллекта становится гораздо больше. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

— Я больше верю во второй подход, — сказал депутат в ответ на вопрос о том, какой контент стоит маркировать — созданный ИИ или человеком, — Количество контента, которое будет создаваться искусственным интеллектом, будет кратно выше, чем количество контента, которое будет создаваться людьми.

Боярский обратил внимание, что современные нейросети способны самостоятельно создавать аккаунты в социальных сетях, наполнять их контентом и даже взаимодействовать между собой:

— У нас скоро появится иллюзия общения в пространстве, где половина наших собеседников окажется нейросеткой.

В качестве способа маркировать созданный человеком контент парламентарий предложил использовать специальные встроенные метки.

— Это, наверное, какие-то водяные знаки, которые можно вшивать в контент, созданный человеком, для тех, кто хочет защитить свое изображение от возможной подмены смыслов, — объяснил Боярский.

Елизавета Пуншева