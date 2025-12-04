Роскомнадзор начал вводить ограничения в отношении сервиса FaceTime
В Роскомнадзоре пояснили, что основанием для принятия мер стали данные правоохранительных органов
Роскомнадзор принял решение о введении ограничительных мер в отношении сервиса FaceTime компании Apple, предназначенного для онлайн‑звонков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс‑службе ведомства.
В Роскомнадзоре пояснили, что основанием для принятия мер стали данные правоохранительных органов. Согласно полученной информации, сервис активно используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки исполнителей, а также для совершения мошеннических и иных преступлений против граждан России.
При этом пользователи в России начали отмечать сбои в работе приложения еще в начале сентября 2025 года. До настоящего момента ведомство официально не комментировало возможные ограничения в отношении сервиса.
Ранее Роскомнадзор заблокировал Roblox в России.
