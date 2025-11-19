Новости технологий

12:15 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Искусственный интеллект может быть назван «Человеком года» по версии журнала Time

09:29, 19.11.2025

Текущие шансы ИИ на получение этого звания оцениваются в 37%

Искусственный интеллект может быть назван «Человеком года» по версии журнала Time
Фото: Jonathan Kemper on Unsplash

Искусственный интеллект (ИИ) имеет высокие шансы стать «Человеком года» по версии американского журнала Time. Об этом свидетельствуют данные букмекерского агентства Polymarket, опубликованные по состоянию на 09:00 мск.

Текущие шансы ИИ на получение этого звания оцениваются в 37%. Среди других претендентов, упомянутых в рейтинге, значатся:

  • Дженсен Хуанг, гендиректор и основатель американского поставщика микросхем Nvidia, с шансами 17%.
  • Папа Римский Лев XIV, чьи шансы составляют 15%.
  • Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, с показателем 8%.
  • Президент США Дональд Трамп, который уже был удостоен звания «Человек года» по версии Time в 2024 году, с шансами 7%.
взято с сайта whitehouse.gov

Журнал Time — это американский еженедельный общественно-политический журнал. Начиная с 1927 года в последнем, декабрьском номере редакция объявляет «Человека года», чье изображение появляется на обложке. Журнал не устанавливает строгих критериев для присуждения этого звания. Традиционно оно присваивается персоне, оказавшей наибольшее влияние на общество в уходящем году, независимо от характера этого влияния — позитивного или негативного.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Технологии

Новости партнеров

Читайте также