Утечка дипломатических переговоров ускорила полную блокировку WhatsApp* в России

Об этом сообщил депутат Госдумы

Мессенджер WhatsApp* может быть полностью заблокирован на территории России, если его владельцы не выполнят требования российского законодательства. Как заявил первый замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, дополнительным и важным поводом для ускорения «крайних мер» стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Об этом пишет РИА «Новости».

— По моей информации, дополнительным триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp* стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют, — написал Горелкин в своем канале в Max.

Ранее, в пятницу, 28 ноября, пресс-служба Роскомнадзора предупредила о возможной полной блокировке WhatsApp* в России. Ведомство аргументировало это тем, что мессенджер продолжает нарушать российское законодательство и, по утверждениям федеральной службы, активно используется для организации террористических актов на территории страны и вербовки их исполнителей.

Ранее Bloomberg опубликовало материал, в котором якобы приводятся стенограммы телефонных разговоров специального представителя президента США Стивена Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и спецпредставителем главы российского государства Кириллом Дмитриевым. Согласно Bloomberg, беседы состоялись 14 и 29 октября.

Президент России Владимир Путин прокомментировал публикации, заявив, что они могут быть как фейками, так и подслушанными беседами. При этом глава государства подчеркнул, что «сливы» подобного рода являются уголовным преступлением.

— Это могут быть фейки. Это может быть подслушанный разговор. В любом случае в современном мире это уголовное преступление, когда подслушивают телефонные разговоры, — заявил Путин.

Рената Валеева