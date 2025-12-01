Западные страны не помогают России в борьбе с киберпреступностью

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщил о стабильно высоком уровне киберпреступлений во всем мире

Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов в интервью «Коммерсанту» сообщил о стабильно высоком уровне киберпреступлений во всем мире. По его словам, противоправные действия в киберпространстве занимают все более заметное место в общей структуре преступности и часто носят трансграничный характер.

Храмов отметил, что широкое распространение онлайн-сервисов создало благоприятные условия для роста числа преступлений. Современные технологии позволяют киберпреступникам обеспечивать себе анонимность и действовать на территориях других стран. В связи с этим особую важность приобретает развитие международного сотрудничества для обмена информацией и проведения совместных операций против преступных группировок. Однако, как подчеркнул замсекретаря СБ РФ, западные страны в большинстве случаев игнорируют запросы российской стороны при противодействии киберпреступности.

Храмов пояснил, что система международных отношений в сфере уголовного судопроизводства строится как на основе договоров, так и на двусторонних соглашениях. Россия, по его словам, в полной мере выполняет свои международные обязательства, однако политически мотивированные страны Запада избирательно реагируют на запросы или вовсе их игнорируют.

Напомним, что Татарстан сократил вложения в сферу кибербеза до 2,7 млрд рублей. На одну организацию в республике пришлось 389 тысяч рублей — этих средств едва хватит на месячную зарплату одного квалифицированного специалиста по кибербезопасности. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова