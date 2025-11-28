Россияне в 2026 году будут переплачивать за ноутбуки 1,5 тысячи рублей по технологическому сбору

Сбор планируется взимать с каждой единицы товара независимо от его стоимости

Недавно Минпромторг России разработал проект технологического сбора на электронные устройства, сенаторы одобрили этот проект. Согласно предварительным параметрам, размер сбора может составить 750 рублей за каждый смартфон и 1500 рублей за ноутбук. Сбор планируется взимать с каждой единицы товара независимо от его стоимости, сообщают «Известия».



По информации представителей отрасли, эти цифры пока являются предварительными и могут быть скорректированы. Окончательное решение по тарифам технологического сбора будет принято правительством. На первом этапе планируется ввести сбор на готовую электронную аппаратуру, включая ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия. Это позволит начать аккумулировать средства для развития отрасли. На втором этапе сбор распространится на электронные компоненты и модули.

Перед внедрением второго этапа планируется провести тестирование механизма сбора и консультации с бизнес-сообществом. Основная цель — избежать двойного налогообложения и выработать корректные механизмы взимания платежей.



Наталья Жирнова