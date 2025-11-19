В Казани назвали дату запуска доставки роботами-роверами

В начале декабря в Казани впервые начнет работу сервис по доставке товаров с помощью роботов-роверов. Проект, реализуемый компанией «Яндекс» при поддержке исполкома Казани и Минцифры Татарстана, начнет свою работу с ограниченной стартовой зоны. Об этом сообщили в мэрии.

Первая зона доставки охватывает территорию Вахитовского района, ограниченную улицами Назарбаева, Миннуллина, Салимжанова, Айдинова и Тихомирнова. На маршрут выйдут шесть роботов-доставщиков.



В середине декабря планируется расширение зоны доставки. Вторая стартовая зона будет располагаться в границах улиц Тихомирнова, Пушкина, Большая Красная, Толстого, Карла Маркса, Ершова, Чехова и Роща Фрунзе.

Всего в Казани определено 30 локаций во всех районах города, где в будущем будут работать роверы. Среди них — удаленные районы, такие как «Салават Купере» (восточная часть города), «Светлая долина» (западная часть) и «Соловьиная роща» (южная часть).

При движении на перекрестках роботы используют сигналы светофоров для пешеходов и велосипедистов, при этом всегда отдавая приоритет пешеходам и транспортным средствам.

В настоящее время в Иннополисе уже работают 15 роверов-доставщиков. В дальнейшем планируется увеличение их количества как в Казани, так и в Иннополисе. Роверы имеют компактные размеры, но вместительный 61-литровый отсек, позволяющий перевозить до 20 кг груза. Запас хода в 70 км обеспечивает работу роботов в течение дня без дополнительной подзарядки. Скорость передвижения роверов сопоставима с быстрым шагом человека, что делает их безопасными для перемещения по тротуарам.

