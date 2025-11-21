Новости технологий

Шадаев: система «периода охлаждения» работает в России без сбоев

19:01, 21.11.2025

По словам министра, жалобы от пользователей сведены к нулю

Фото: Артем Дергунов

Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил об успешной реализации нового механизма безопасности — так называемого «периода охлаждения» для сим-карт. По его словам, количество жалоб на работу системы практически сведено к нулю.

Изначально при запуске механизма наблюдались некоторые технические недочеты, однако в настоящее время система работает стабильно. Министр подчеркнул, что эффект от внедрения меры уже заметен, а сама инициатива стала ответом на действия противника.

NordWood Themes на Unsplash

Напомним, что механизм «периода охлаждения» был введен для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Операторы связи временно блокируют мобильный интернет и СМС на сим-картах, ввезенных из-за рубежа, до подтверждения их использования человеком. Шадаев отметил, что население понимает необходимость этих мер безопасности и технические решения полностью оправдывают себя на практике.

Наталья Жирнова

Технологии

