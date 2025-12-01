Татарстан занял четвертое место в ПФО по количеству вакансий AI-тренеров

Среди регионов их наибольшая востребованность наблюдается в Самарской области

Фото: Максим Платонов

Аналитики выявили рост спроса на новую профессию AI-тренера в регионах ПФО. За десять месяцев 2025 года количество вакансий для этих специалистов увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщили в hh.ru.

По данным исследования, активное развитие искусственного интеллекта и его популяризация в обществе привели не только к росту востребованности ИИ-навыков у различных категорий работников, но и к возникновению новых профессий, таких как AI-тренеры. За указанный период в ПФО для них было открыто порядка 200 вакансий.



Среди регионов ПФО наибольшая востребованность AI-тренеров наблюдается в Самарской области, где за 10 месяцев было открыто 50 вакансий, что составляет 25% от общего объема спроса в округе. На втором месте расположилась Ульяновская область с 40 предложениями (каждая пятая вакансия). Замыкает тройку лидеров Саратовская область, где было открыто порядка 40 вакансий (18%). Татарстан занимает четвертое место, предложив 20 вакансий для тренеров ИИ (10%).

Что касается финансовой стороны, зарплатные предложения для AI-тренеров в ПФО находятся в диапазоне от 62,3 тыс. рублей до 120 тыс. рублей. Медианная заработная плата за десять месяцев 2025 года составила 77,9 тыс. рублей. При этом самые высокие зарплаты в данной сфере предлагаются в Татарстане — в среднем 116,5 тыс. рублей.

Половина жителей Казани (52%) признались, что используют искусственный интеллект (ИИ) в работе, однако только 3% делают это на регулярной основе.



Рената Валеева