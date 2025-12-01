В Татарстане уровень цифровой грамотности школьников составляет 62%

Диагностика выявила существенный пробел в области кибербезопасности

Исследование платформы «Яндекс Учебник» показало, что результаты участников из Татарстана превысили общероссийский уровень. Общая решаемость заданий по цифровой грамотности достигла 63,2%. Особенно высокие показатели продемонстрировали школьники в работе с надежными паролями (91%) и по проверке достоверности информации (63%).

Однако диагностика выявила существенный пробел в области кибербезопасности: только 14,6% учащихся смогли правильно определить признаки мошеннических сайтов. Напомним, что Татарстан сократил вложения в сферу кибербезопасности до 2,7 млрд рублей. Подробнее об этом — в материале «Реального времени». По другим направлениям информатики результаты также оказались удовлетворительными: теоретическая информатика показала 54,6% решаемости, а алгоритмы и программирование — 53,7%.

Напомним, что западные страны не помогают России в борьбе с киберпреступностью. Заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщил о стабильно высоком уровне киберпреступлений во всем мире.

Наталья Жирнова