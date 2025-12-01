Операторов России обяжут использовать USIM только российского производства

Данный приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 марта 2029 года

Фото: Реальное время

Минцифры России подготовило проект приказа, устанавливающего новые требования к универсальным модулям идентификации абонентов (USIM), используемым в российских сетях мобильной связи. Документ, опубликованный на портале проектов нормативных актов, направлен на обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности.

Согласно проекту приказа, к USIM-картам, применяемым в российских сетях, будут предъявляться следующие ключевые требования:

Подтверждение российского производства: используемые USIM должны иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории страны. Российское ПО: операционная система USIM должна быть внесена в реестр российского программного обеспечения. Отечественная криптография: криптографические ключи, хранящиеся в USIM, должны быть изготовлены на территории РФ с соблюдением всех требований по информационной безопасности, установленных ФСБ.

Предполагается, что данный приказ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

В Минцифры уточнили газете «Коммерсантъ», что использование операторами связи USIM-карт, закупленных до вступления приказа в силу, не будет ограничиваться вплоть до полного окончания складских запасов у компаний. Это предоставит операторам переходный период для адаптации к новым требованиям.

Однако особое исключение касается сетей пятого поколения (5G). Как пояснили в министерстве, по требованию ФСБ, аутентификация в сетях 5G должна проводиться с использованием российской криптографии, а ключи должны генерироваться российской организацией, сертифицированной ФСБ.

«Соответственно, производитель USIM для сетей 5G также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — объяснили изданию в Минцифры, подчеркивая критическую важность российского происхождения компонентов для новейших стандартов связи.

В ведомстве также отметили, что принятие приказа обеспечит благоприятные условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей, способствуя развитию российской электронной промышленности и укреплению национальной безопасности в сфере телекоммуникаций.

Рената Валеева