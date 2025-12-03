Новости технологий

19:46 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Песков предложил иностранным СМИ посетить Купянск

17:40, 03.12.2025

Он подчеркнул, что российские журналисты продолжают свою деятельность в городе, несмотря на существующие риски

Песков предложил иностранным СМИ посетить Купянск
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия готова организовать посещение представителями зарубежных СМИ города Купянска, если возникнет такая необходимость. Эту информацию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на очередном брифинге, сообщают «Ведомости».

По словам Пескова, пока нет конкретных заявок от заинтересованных журналистов, однако российская сторона уверена, что интерес появится позже. Он подчеркнул, что российские журналисты продолжают свою деятельность в Купянске, несмотря на существующие риски. Ранее Песков заявил, что отказ от российского газа подорвет экономику Европы.

Ранее, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», президент России Владимир Путин предложил иностранным журналистам, включая украинских коллег, посетить город Красноармейск (Покровск).

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ТехнологииМедиа

Новости партнеров

Читайте также