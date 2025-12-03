Песков предложил иностранным СМИ посетить Купянск
Он подчеркнул, что российские журналисты продолжают свою деятельность в городе, несмотря на существующие риски
Россия готова организовать посещение представителями зарубежных СМИ города Купянска, если возникнет такая необходимость. Эту информацию озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на очередном брифинге, сообщают «Ведомости».
По словам Пескова, пока нет конкретных заявок от заинтересованных журналистов, однако российская сторона уверена, что интерес появится позже. Он подчеркнул, что российские журналисты продолжают свою деятельность в Купянске, несмотря на существующие риски. Ранее Песков заявил, что отказ от российского газа подорвет экономику Европы.
Ранее, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», президент России Владимир Путин предложил иностранным журналистам, включая украинских коллег, посетить город Красноармейск (Покровск).
