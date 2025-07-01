Путин поручил развивать национальный мессенджер и обеспечить его безопасность

Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по развитию национального мессенджера. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

В документе указано, что правительство должно «обеспечить поддержку устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети Интернет», включая развитие сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Ответственным за выполнение этих поручений назначен вице-премьер Дмитрий Григоренко, а доклад должен быть представлен до 1 сентября.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Кроме того, Путин поручил организовать работу с Банком России для поддержки развития национального мессенджера. Это включает в себя доступ к востребованным государственным услугам через мессенджер. Доклад по этому вопросу должен быть готов до 15 августа, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее сообщил о запуске новой цифровой платформы Max от компании VK. Он подчеркнул, что этот мессенджер не уступает зарубежным аналогам по функциональности и предлагает высокое качество голосовых вызовов. Бета-версия Max уже доступна в App Store, RuStore и Google Play.

Анастасия Фартыгина