Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил о скором завершении импортозамещения WhatsApp*

Этот процесс возможен благодаря стремительному развитию MAX

Фото: Динар Фатыхов

В России близится к завершению работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp* благодаря активному развитию отечественной платформы MAX. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в соцсети MAX.

Боярский отметил, что у WhatsApp* имелось достаточно времени для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами, однако компания не предприняла никаких попыток это сделать. Депутат заявил, что не видит оснований и дальше мириться с действиями американской компании Meta** и ее мессенджера, которые демонстрируют нежелание соблюдать российское законодательство, а также создают риски в виде угроз и утечек данных.



Схожую позицию озвучил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Он подчеркнул, что блокировка WhatsApp* — лишь вопрос времени.

Наталья Жирнова