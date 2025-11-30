Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил о скором завершении импортозамещения WhatsApp*
Этот процесс возможен благодаря стремительному развитию MAX
В России близится к завершению работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp* благодаря активному развитию отечественной платформы MAX. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в соцсети MAX.
Боярский отметил, что у WhatsApp* имелось достаточно времени для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами, однако компания не предприняла никаких попыток это сделать. Депутат заявил, что не видит оснований и дальше мириться с действиями американской компании Meta** и ее мессенджера, которые демонстрируют нежелание соблюдать российское законодательство, а также создают риски в виде угроз и утечек данных.
Схожую позицию озвучил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Он подчеркнул, что блокировка WhatsApp* — лишь вопрос времени.
Справка
* принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
** признана в России экстремистской и запрещена
