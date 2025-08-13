«В добрый путь!»: «ТАИФ-НК» запустил марафон добра в Нижнекамске

Нефтепереработчики одними из первых помогли детям собраться в школу

Фото: Альберт Муклаков

Океан улыбок, смеха и незабываемые эмоции от первых школьных подарков. В Нижнекамске стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». По устоявшейся традиции открывает марафон добра АО «ТАИФ-НК». В преддверии нового учебного года нефтепереработчики подарили детям из малообеспеченных и многодетных семей портфели со всеми канцтоварами. Вручение школьных принадлежностей перерастает в настоящий праздник с играми, песнями и сказочными героями. Все подробности — в материале «Реального времени».

Учат в школе...

С утра в Центре социального обслуживания «Милосердие» было непривычно многолюдно. Будущие первоклассники вместе со своими родителями пришли на праздник, приуроченный к началу учебного года. Ребята, немного волнуясь, заняли места в зрительном зале.

Ребята, немного волнуясь, заняли места в зрительном зале. Альберт Муклаков

Открыл мероприятие кукольный театр «Сөенеч». Актеры поставили сказку «Цветик-семицветик», в которой рассказывается о девочке Жене. Она исполнила мечту своего друга Вити — помогла ему победить страшную болезнь, чтобы он снова мог ходить. А еще ребята вместе с артистами пели, играли и отгадывали загадки. В завершение театрализованного представления детей ждал еще один сюрприз.

Открыл мероприятие кукольный театр «Сөенеч». Актеры поставили сказку «Цветик-семицветик». Альберт Муклаков

Представители АО «ТАИФ-НК» подарили ребятам стильные практичные портфели, в которых уже лежали тетради, дневники, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и многое другое. Все то, что необходимо школьнику для обучения.



— Дорогие ребята, уважаемые родители! Уже совсем скоро наступит долгожданный и такой волшебный праздник — 1 сентября, День знаний. В этот день у всех — и у детей, и у родителей — начнется новый этап в жизни. Ребята, вы пойдете в школу, станете первоклассниками. Хочу пожелать вам, чтобы вы учились только на пятерки и четверки. Вас встретят ваши любимые учителя. У вас появится очень много новых друзей. В школе вы получите самые разнообразные интересные знания, которые обязательно вам пригодятся в дальнейшем. Желаю вам, чтобы учеба давалась легко, уроки были интересными, а перемены — всегда веселыми. В добрый путь! Позвольте от компании «ТАИФ-НК» преподнести вам подарки, которые обязательно помогут вам хорошо учиться, — обратился к юным зрителям помощник генерального директора по общим вопросам АО «ТАИФ-НК» Владимир Гатунок.

Представители АО «ТАИФ-НК» подарили ребятам стильные практичные портфели. Альберт Муклаков

Заместитель директора по социальным вопросам Центра «Милосердие» Наталья Храмова подчеркнула, что сотрудники АО «ТАИФ-НК» традиционно первыми откликаются на призыв о помощи.



— Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит по всей республике. Нижнекамский район тоже не остается в стороне. Сейчас у многих детей отцы находятся в зоне СВО, мамам нужна наша поддержка. Многодетных и неполных семей тоже немало. Чтобы собрать ребенка в школу, нужно минимум около двадцати тысяч рублей. Поддержка «ТАИФ-НК» очень ощутима. Это большое подспорье для семей, — призналась Наталья Храмова.



«Дети счастливы, и мы тоже!»



Увидев свои школьные портфели, дети с интересом начали рассматривать их содержимое. Шестилетний Богдан признался, что рюкзак оказался даже красивее, чем он ожидал.

Увидев свои школьные портфели, дети с интересом начали рассматривать их содержимое. Альберт Муклаков

— Мне очень нравится цвет портфеля — он такой мальчиковый, — с улыбкой сказал будущий первоклассник.



— Огромное спасибо! Дети счастливы, и мы тоже! Благодарим компанию «ТАИФ-НК» за поддержку в подготовке к школе, — добавил его папа Алексей Удияров.

Рада новому подарку и семилетняя Алина Блохина. Девочка в этом году идет в первый класс школы №33.



— У девочек розовые рюкзаки, на них изображен миленький медвежонок. Мне очень понравился мой новый портфель, — не скрывая эмоций, сказала Алина.

— И мне тоже очень понравился! — поддержала Алину ее будущая одноклассница Эмилия Самигуллина.

АО «ТАИФ-НК» подарило детям новые портфели с необходимыми канцтоварами. Альберт Муклаков

— Наша семья искренне признательна компании «ТАИФ-НК». У нас трое детей, и все они учатся в школе. Подготовка ребенка к учебному году обходится в приличную сумму. Новый рюкзак стоит приблизительно пять тысяч рублей, да и канцтоваров надо много. Чтобы купить все необходимое, приходится значительно потратиться из семейного бюджета, — рассказала мама Эмилии.



Делая мир чуточку лучше



На этом добрые дела компании АО «ТАИФ-НК» не закончились. В этот же день нефтепереработчики также передали школьные портфели с канцтоварами одной из политических партий. Затем ее представители подарят их ребятам из малоимущих и многодетных семей, проживающих в сельской местности.

В этот же день нефтепереработчики передали школьные портфели одной из политических партий. Альберт Муклаков

— Цель акции «Помоги собраться в школу» — поддержать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, помочь детям начать учебный год наравне со сверстниками — с полным рюкзаком. Благодаря неравнодушным гражданам, а также предприятиям, таким как акционерное общество «ТАИФ-НК», которое одним из первых оказало поддержку и помощь, первоклассники города и Нижнекамского района могут с радостью пойти в школу. А родителям облегчили финансовую ношу в сборе детей к 1 сентября, — отметила руководитель общественной приемной Марина Шарифуллина.

Напомним, благотворительная акция «Помоги собраться в школу» в Республике Татарстан стартовала в 2007 году. За эти годы сотни тысяч детей получили необходимую поддержку перед началом учебного года. Значительный вклад в это доброе дело вносит и компания АО «ТАИФ-НК», активно поддерживая подрастающее поколение и делая этот мир чуточку лучше.