Генпрокуратура предложила передать операторов систем бронирования авиабилетов государству

Также с них хотят взыскать незаконно полученные доходы

Фото: Мария Зверева

Генпрокуратура подала иск о передаче в собственность государства операторов систем бронирования авиабилетов, а также о взыскании в казну незаконно полученных доходов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Напомним, в конце января в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» зафиксировали массовый сбой в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Причиной стали проблемы в сетевой инфраструктуре на стороне оператора системы.

— В ходе проверки установлено, что обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте АО «Сирена-Трэвел», АО «ТКП» и другие компании группы приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем, — сообщил источник.



Денис Петров