«Точка Банк» купил сервис Mpstats за 2 млрд рублей

Mpstats продолжит работу с сохранением бренда, руководства и персонала

«Точка Банк» завершил покупку 100% акций сервиса Mpstats, который специализируется на аналитике и автоматизации для продавцов маркетплейсов. Стоимость сделки, по оценке экспертов, составила 2 млрд рублей, сообщили New Retail.

Генеральный директор «Точки» Андрей Завадских отметил, что приобретение является частью стратегии банка по созданию комплексной экосистемы для продавцов, объединяющей финансовые и сопутствующие сервисы с аналитикой и управлением в единой платформе.

После интеграции в банк сервис Mpstats сохранит свой бренд, руководителя и существующий персонал.

Ариана Ранцева