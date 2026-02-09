Российская «дочка» Chanel удвоила число задекларированных товаров

В 2025 году компания получила декларации на 415 позиций косметики

Российское подразделение Chanel в 2025 году вдвое увеличило количество косметических и парфюмерных товаров, получивших декларации о соответствии требованиям РФ. Об этом пишет РИА «Новости».

Декларации о соответствии необходимы для реализации косметики в розничных магазинах и на маркетплейсах и оформляются сроком от одного года до пяти лет.

В 2025 году ООО «Шанель» получило декларации на 415 наименований продукции. Общее число действующих деклараций компании составляет 722.

Среди задекларированных товаров — тени для век, помады, пудра, тональные кремы, корректоры, лаки для ногтей, блески для губ, тушь, гели для бровей, средства для снятия лака, масла для тела, бальзамы для рук, спреи для тела, мужские духи, карандаши для глаз, тинты и другая продукция.

В 2024 году компания оформила декларации о соответствии для 212 косметических товаров, а в 2023 году таких документов не получала.

Ранее «Реальное время» писало, что 15 января 2026 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака Chanel еще по двум классам МКТУ — №6 и №22.

Ариана Ранцева