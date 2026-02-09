Новости бизнеса

22:15 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Российские маркетплейсы просят не ограничивать онлайн-продажи продуктов

18:09, 09.02.2026

Особое значение цифровые платформы имеют для жителей удаленных регионов, где они остаются единственной возможностью для покупки продуктов разнообразного ассортимента

Российские маркетплейсы просят не ограничивать онлайн-продажи продуктов
Фото: Артем Дергунов

Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер» (проект Сбера), направила официальные обращения к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину. Об этом сообщает Forbes.

Поводом для обращения стало предложение ретейлеров и производителей продуктов питания распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на маркетплейсы. Ассоциация считает такую инициативу попыткой ограничить конкуренцию на потребительском рынке.

Согласно данным ассоциации, по итогам 2025 года доля маркетплейсов на рынке пищевых продуктов составила менее 5%. При этом для малого и среднего бизнеса онлайн-платформы являются единственным каналом сбыта продукции, так как они не могут соответствовать требованиям крупных торговых сетей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Особое значение маркетплейсы имеют для жителей удаленных регионов, где цифровые платформы остаются единственным способом приобретения продуктов разнообразного ассортимента.

В ассоциации предупреждают, что запрет продажи продуктов через онлайн-платформы по комиссионной схеме может привести к многомиллиардным убыткам операторов и сокращению ассортимента товаров. Кроме того, такая мера фактически лишит малый и средний бизнес доступа к рынку сбыта.

Напомним, что в России онлайн-заказы еды из кафе и ресторанов выросли на 33%.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть547.7
  • Нижнекамскнефтехим79.8
  • Казаньоргсинтез67.4
  • КАМАЗ87.1
  • Нижнекамскшина38.8
  • Таттелеком0.614