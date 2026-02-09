Российские маркетплейсы просят не ограничивать онлайн-продажи продуктов

Особое значение цифровые платформы имеют для жителей удаленных регионов, где они остаются единственной возможностью для покупки продуктов разнообразного ассортимента

Ассоциация цифровых платформ, в которую входят Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер» (проект Сбера), направила официальные обращения к вице-премьеру Дмитрию Григоренко и заместителю руководителя администрации президента Максиму Орешкину. Об этом сообщает Forbes.

Поводом для обращения стало предложение ретейлеров и производителей продуктов питания распространить действие закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности» на маркетплейсы. Ассоциация считает такую инициативу попыткой ограничить конкуренцию на потребительском рынке.

Согласно данным ассоциации, по итогам 2025 года доля маркетплейсов на рынке пищевых продуктов составила менее 5%. При этом для малого и среднего бизнеса онлайн-платформы являются единственным каналом сбыта продукции, так как они не могут соответствовать требованиям крупных торговых сетей.

В ассоциации предупреждают, что запрет продажи продуктов через онлайн-платформы по комиссионной схеме может привести к многомиллиардным убыткам операторов и сокращению ассортимента товаров. Кроме того, такая мера фактически лишит малый и средний бизнес доступа к рынку сбыта.

