Официально: аэропорт Шереметьево приобрел аэропорт Домодедово за 66,1 млрд рублей

Договор был заключен через 100% дочернюю компанию ООО «Перспектива»

Международный аэропорт Шереметьево завершил сделку по приобретению аэропорта Домодедово. Договор был заключен через 100% дочернюю компанию ООО «Перспектива», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шереметьево.

Известно, что сделка состоялась по итогам аукциона, проведенного на площадке РТС-тендер 29 января текущего года. В ходе торгов ООО «Перспектива» предложило максимальную цену в размере 66,1 миллиарда рублей, став победителем торгов.

Стоимость сделки была определена по результатам открытого аукциона. Представители Минтранса России и Росавиации ранее заявляли о готовности поддержать инициативы нового владельца аэропорта, направленные на улучшение качества обслуживания пассажиров и работы авиаперевозчиков.



Наталья Жирнова