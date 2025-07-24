Рюмочным — можно, а ПВЗ — нельзя?

Инициатива башкирского сенатора запретить пункты выдачи заказов (ПВЗ) в жилых домах из-за вреда для жителей не нашла обоснования в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«ПВЗ беспокоят гораздо меньше, чем питейные заведения на первых этажах. Здесь нет ни мышей, ни тараканов, так как скоропортящихся продуктов не продают, зато шаурмичные издают такой запах, хоть беги», — критически оценивают депутаты РТ идею сенатора Олега Голова, представляющего Башкортостан. Новость о разработке им законопроекта по запрету пунктов выдачи заказов на первых этажах жилых домов вызвала переполох среди казанских владельцев ПВЗ. Их насчитывается в городе более 1,5 тысячи. «Не закроют, потому что это чушь», — не верит в живучесть идеи казанский девелопер Константин Иванов, но допускает ужесточение противопожарных норм. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПВЗ мешают спать?

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов и склады для обработки и быстрой доставки онлайн-заказов (дарксторы), получившие массовое распространение в жилых массивах городов, могут быть выселены с первых этажей. Сенатор от Башкортостана Олег Голов взялся за подготовку федерального законопроекта, запрещающего размещение объектов дистанционной торговли внутри жилых домов. Уведомление об этом поступило главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщили сегодня утром «Известия».

В качестве причин радикальных мер называют «многочисленные жалобы жильцов, которым мешают погрузочно-разгрузочные работы и присутствие курьеров. «Особенно острой проблема становится в старых жилых районах с плотной застройкой, где дворовые территории изначально не рассчитаны на интенсивное движение грузового транспорта», — уточнил сенатор.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Большую угрозу благоприятным условиям проживания граждан он видит в деятельности дарксторов. По его мнению, в непосредственной близости от жилых домов оказываются до 15 грузовых машин, что «нередко приводит к повреждению личного транспорта жильцов и элементов фасадов зданий, а также создает препятствия для свободного передвижения пешеходов, особенно детей и маломобильных граждан». Кроме того, подъезды к жилым домам оказываются заблокированы грузовым транспортом, что, ко всему прочему, затрудняет доступ к ним экстренных служб.

Сенатор настроен дать четкое правовое определение понятию «даркстор», чтобы закрыть обходные пути для размещения внутри жилых домов. Конкретных претензий к ПВЗ не прозвучало, но их, наряду с «дарксторами», внесли в черный список на выселение. По мнению сенатора, запрет на размещение складов и ПВЗ в жилых домах потребует от продавцов адаптации бизнес-моделей. То есть им придется искать альтернативные помещения, что приведет «к временному увеличению логистических издержек и пересмотру схем доставки товаров». Когда будет готов законопроект, не уточняется.

Доходность точек — от 40 до 100 тысяч

Казань является одним из лидеров по количеству ПВЗ. Их общее число достигает 1,5 тысячи, рассказывают участники рынка. «На некоторых улицах можно встретить даже по две точки WB и Ozon — через каждые 100 метров. Весь стрит-ретейл переобулся в фиолетовые и голубые цвета», — рассказал казанский девелопер Константин Иванов.

Из-за бурного роста ПВЗ перестали приносить хороший доход. «Количество точек огромное, доходность сократилась существенно. Ежемесячный доход — от 40 до 100 тысяч рублей, но все зависит от проходимости. Доходность может отличаться друг от друга в 4 раза», — отметил собеседник.

— Часто их держат семейные пары. Они работают по очереди — нанимать персонал дорого. Этот бизнес отнюдь не маржинальный, а лишь для поддержания штанов. Но для пользователей их услуги создают удобство, потому что товар можно забрать рядом с домом, — говорит один из участников рынка.

По их словам, сейчас рынок ПВЗ стабилизировался. Новые пункты открываются в зоне новостроек, а в обжитых микрорайонах самые проходные локации заняты, там конкуренция высокая.

Инициатива башкирского сенатора вызвала недоумение у республиканских властей.

— ПВЗ беспокоят гораздо меньше, чем питейные заведения на первых этажах. Здесь нет ни мышей, ни тараканов, так как скоропортящихся продуктов не продают, зато шаурмичные издают такой запах, хоть беги, — рассказали в аппарате депутата Госсовета РТ, члена Комитета по ЖКХ Дмитрия Анисимова.

По словам помощника, к ним не поступали обращения от жителей по этой теме. «Лучше бы взялись за шаурмичные», — отметили там.

В Татарстане не зафиксировано ни одной жалобы на шум и нарушения покоя со стороны ПВЗ, подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана. По словам владельцев ПВЗ, следуя этой логике, нужно закрывать и аптеки, и рюмочные, которые давно прописались на первых этажах. Рюмочные занимают даже больше места — 80 кв. м, тогда как ПВЗ — от 20 до 40 кв. м.

«Озон» против

Критически отнеслись к идее в Ozon.

— Согласно последним исследованиям, 80% россиян хотят видеть пункты выдачи прямо в своем или соседнем доме. Это мнение большинства, которое нельзя игнорировать. Мы постоянно следим за отзывами наших клиентов. Жалобы на шум и транспорт на придомовых территориях приходят крайне редко, их количество не превышает 4% от всего объема вопросов про пункты выдачи. Все ситуации, вызывающие недовольство жильцов, мы оперативно решаем вместе с предпринимателями — владельцами пунктов. Все чаще слышим пожелания клиентов открывать новые точки ближе к их дому: каждый пятый покупатель ожидает открытия нового пункта выдачи в своем районе. Пункты выдачи — это не просто точки маркетплейса, это малый частный бизнес и зачастую семейные предприятия, которые создают рабочие места и поддерживают местную экономику. Ограничения, которые предлагает сенатор, могут серьезно отразиться как на них, так и на доступности онлайн-покупок для миллионов россиян, — рассказали «Реальному времени» в компании.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— О каких нормах СЭС можно говорить, если весь товар упакован, а продукты с ограниченным сроком годности в ПВЗ не выдают? — удивляется Константин Иванов. — Скорее всего, могут ужесточить противопожарные нормы. Но, прежде чем запретить, можно дать возможность им освободить эвакуационные выходы, и, может, стоит ограничить поставку взрывоопасных товаров.

Вообще, бизнесмены не верят в запретительные санкции. «Не закроют, потому что это чушь. Похоже, началась волна маразматических инициатив, как будто обещана золотая медаль за самый абсурдный законопроект», — усмехается собеседник.