Всегда на чеку: в «ТАИФ-НК» выявили сильнейших в пожарной эстафете
За победу боролись 28 команд, представляющих все цеха предприятия
Работники АО «ТАИФ-НК» примерили на себя роль пожарных — на скорость надевали противогаз и бежали стометровку, сбивали мишень струей воды, преодолевали забор и боролись с открытым огнем. На предприятии прошли традиционные соревнования по пожарной эстафете на кубок АО «ТАИФ-НК». Кто стал самым быстрым, ловким и теоретически подкованным в этом году — в материале «Реального времени».
На страже огня
Первенство по пожарной эстафете началось с торжественного построения. Честь поднять флаг выпала команде-победителю 2024 года — цеху №02 КГПТО.
— Сегодня мы по старой доброй традиции собрались здесь, чтобы выявить сильнейшие пожарные формирования среди подразделений нашего предприятия. Вижу, что все готовы. У всех бодрый дух, хорошее настроение. Желаю всем удачи, — обратился к участникам до начала старта заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.
За победу боролись 28 команд, по пять человек в каждой. Эстафета включала четыре основных этапа. Первыми вышли на старт самые быстрые участники. Им необходимо было на скорость надеть противогаз и пробежать стометровку. На втором этапе соревновались самые ловкие, которым нужно было сбить мишень струей воды с помощью пожарного ствола. На третьем этапе выступали самые прыткие — они преодолевали высокий забор. Завершали эстафету самые смелые, которые в полной экипировке сражались с открытым огнем, используя огнетушитель.
Машинист технологических насосов цеха №01 КГПТО Кирилл Анисимов — не менее опытный участник соревнований. На старт выходит уже в восьмой раз. Свою команду он с гордостью называет «Орлы». В этом году Кирилл завершал эстафету, сражаясь с огнем в пожарном обмундировании.
— Этап, в котором я принимал участие, оказался легким и не вызывал особых сложностей. Задание заключалось в том, чтобы взять огнетушитель и потушить очаг возгорания. Со своей задачей я справился, чему очень рад, — признался он.
Первым делом — промбезопасность и охрана труда
Для АО «ТАИФ-НК» промышленная безопасность и охрана труда — приоритетные направления. Стратегическая цель — достигнуть высоких результатов в безаварийной работе и защите окружающей среды.
— В компании «ТАИФ-НК» каждый сотрудник обучен правильному поведению в нештатных ситуациях. На протяжении года все работники взрывоопасных производств проходят обучение по мерам пожарной безопасности. Они осваивают правильное использование средств первичного пожаротушения, основы пожарной безопасности, правильные действия в случае обнаружения очага, а также изучают свойства горючих материалов. Сотрудники участвуют в инструктажах и сдают экзамены, — подчеркнул начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью Антон Вахотин.
Соревнования по пожарной эстафете ежегодно проходят под пристальным вниманием профессиональных пожарных, которые оценивают действия участников. Особо стоит отметить, что АО «ТАИФ-НК» оказывает всестороннюю поддержку пожарным частям на протяжении года, выделяя средства на приобретение новой техники, оборудования, специализированной одежды и ремонт помещений.
— Это мероприятие крайне важно, потому что до прибытия пожарных подразделений именно эти ребята первыми сталкиваются со стихией. Им необходимо грамотно спланировать свои действия, сообщить о чрезвычайной ситуации в специальные службы и принять все возможные меры. На этой эстафете, после года упорной тренировки, работники предприятия демонстрируют все свои навыки — моральную и психологическую устойчивость, а также физическую нагрузку, — подчеркнул начальник пожарной части №91 Станислав Банников.
Новые рекорды
После всех испытаний настало время подводить итоги. Награды победителям вручал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.
— В первую очередь хотел поблагодарить каждого за участие. Это очень важно, потому что профессионализм растет только при системном подходе, постоянстве. Те навыки, которые вы приобретаете на тренировках, могут пригодиться и в повседневной жизни. Благодарю вас за то, что вы поддерживаете мощный спортивный дух «ТАИФ-НК», показываете свой профессионализм. Спортивный интерес должен быть у каждого, и он должен всегда расти. Командам, которые сегодня не в призерах, желаю, чтобы на следующий год вы обязательно победили, — поблагодарил он участников соревнований.
Самыми теоретически подготовленными участниками первенства в этом году стали: оператор технологических установок цеха №03 КГПТО Ильназ Туктамышев, занявший третье место, и оператор технологических установок цеха №05 КГПТО Алексей Лазарев, который стал вторым. Звание победителя завоевал оператор технологических установок цеха №02 КГПТО Денис Мурзин, блестяще и быстро ответивший на все вопросы.
Третье место в пожарной эстафете занял цех №03 НПЗ.
— «ТАИФ-НК» — классная организация. Спасибо руководителям за предоставленную возможность участвовать в пожарной эстафете. Наша команда физически подготовленная, заряженная на достижение результатов. Все молодцы! — поделился эмоциями после награждения капитан команды, машинист технологических насосов цеха №03 НПЗ Ильназ Валиев.
Второе почетное место заняла команда цеха №11 КГПТО. На высший пьедестал почета поднялись прошлогодние лидеры, бойцы цеха №02 КГПТО. Все победители и призеры получили кубки, медали, дипломы и денежные вознаграждения.
— В этом году мы добились нового рекорда, улучшив свои результаты. Каждый молодец, все правильно и хорошо сделал на своем этапе. Очень рады этому результату. Приятно получать кубки и награды, — признался капитан команды победителей, начальник смены цеха №02 КГПТО Рамиль Шаяхметов.
Однако ставить точку в спортивных состязаниях еще рано. Победители — цех №02 КГПТО — будут представлять АО «ТАИФ-НК» на первых соревнованиях по пожарной эстафете среди предприятий нижнекамского промышленного узла, которые пройдут уже в сентябре этого года.
