Всегда на чеку: в «ТАИФ-НК» выявили сильнейших в пожарной эстафете

За победу боролись 28 команд, представляющих все цеха предприятия

Фото: Артем Дергунов

Работники АО «ТАИФ-НК» примерили на себя роль пожарных — на скорость надевали противогаз и бежали стометровку, сбивали мишень струей воды, преодолевали забор и боролись с открытым огнем. На предприятии прошли традиционные соревнования по пожарной эстафете на кубок АО «ТАИФ-НК». Кто стал самым быстрым, ловким и теоретически подкованным в этом году — в материале «Реального времени».

На страже огня

Первенство по пожарной эстафете началось с торжественного построения. Честь поднять флаг выпала команде-победителю 2024 года — цеху №02 КГПТО.

Честь поднять флаг выпала команде-победителю 2024 года — цеху №02 КГПТО. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Сегодня мы по старой доброй традиции собрались здесь, чтобы выявить сильнейшие пожарные формирования среди подразделений нашего предприятия. Вижу, что все готовы. У всех бодрый дух, хорошее настроение. Желаю всем удачи, — обратился к участникам до начала старта заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране окружающей среды и охране труда АО «ТАИФ-НК» Антон Николаев.

Самые быстрые участники первыми вышли на старт. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

За победу боролись 28 команд, по пять человек в каждой. Эстафета включала четыре основных этапа. Первыми вышли на старт самые быстрые участники. Им необходимо было на скорость надеть противогаз и пробежать стометровку. На втором этапе соревновались самые ловкие, которым нужно было сбить мишень струей воды с помощью пожарного ствола. На третьем этапе выступали самые прыткие — они преодолевали высокий забор. Завершали эстафету самые смелые, которые в полной экипировке сражались с открытым огнем, используя огнетушитель.

На втором этапе соревновались самые ловкие, которым нужно было сбить мишень струей воды с помощью пожарного ствола. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Машинист технологических насосов цеха №01 КГПТО Кирилл Анисимов — не менее опытный участник соревнований. На старт выходит уже в восьмой раз. Свою команду он с гордостью называет «Орлы». В этом году Кирилл завершал эстафету, сражаясь с огнем в пожарном обмундировании.



— Этап, в котором я принимал участие, оказался легким и не вызывал особых сложностей. Задание заключалось в том, чтобы взять огнетушитель и потушить очаг возгорания. Со своей задачей я справился, чему очень рад, — признался он.

На третьем этапе выступали самые прыткие — они преодолевали забор. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первым делом — промбезопасность и охрана труда



Для АО «ТАИФ-НК» промышленная безопасность и охрана труда — приоритетные направления. Стратегическая цель — достигнуть высоких результатов в безаварийной работе и защите окружающей среды.



— В компании «ТАИФ-НК» каждый сотрудник обучен правильному поведению в нештатных ситуациях. На протяжении года все работники взрывоопасных производств проходят обучение по мерам пожарной безопасности. Они осваивают правильное использование средств первичного пожаротушения, основы пожарной безопасности, правильные действия в случае обнаружения очага, а также изучают свойства горючих материалов. Сотрудники участвуют в инструктажах и сдают экзамены, — подчеркнул начальник отдела производственного контроля за промышленной безопасностью Антон Вахотин.

Завершали эстафету самые смелые, которые в полной экипировке сражались с открытым огнем, используя огнетушитель. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Соревнования по пожарной эстафете ежегодно проходят под пристальным вниманием профессиональных пожарных, которые оценивают действия участников. Особо стоит отметить, что АО «ТАИФ-НК» оказывает всестороннюю поддержку пожарным частям на протяжении года, выделяя средства на приобретение новой техники, оборудования, специализированной одежды и ремонт помещений.



— Это мероприятие крайне важно, потому что до прибытия пожарных подразделений именно эти ребята первыми сталкиваются со стихией. Им необходимо грамотно спланировать свои действия, сообщить о чрезвычайной ситуации в специальные службы и принять все возможные меры. На этой эстафете, после года упорной тренировки, работники предприятия демонстрируют все свои навыки — моральную и психологическую устойчивость, а также физическую нагрузку, — подчеркнул начальник пожарной части №91 Станислав Банников.

Соревнования по пожарной эстафете ежегодно проходят под пристальным вниманием профессиональных пожарных. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Новые рекорды



После всех испытаний настало время подводить итоги. Награды победителям вручал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.



— В первую очередь хотел поблагодарить каждого за участие. Это очень важно, потому что профессионализм растет только при системном подходе, постоянстве. Те навыки, которые вы приобретаете на тренировках, могут пригодиться и в повседневной жизни. Благодарю вас за то, что вы поддерживаете мощный спортивный дух «ТАИФ-НК», показываете свой профессионализм. Спортивный интерес должен быть у каждого, и он должен всегда расти. Командам, которые сегодня не в призерах, желаю, чтобы на следующий год вы обязательно победили, — поблагодарил он участников соревнований.

Награды победителям вручал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Самыми теоретически подготовленными участниками первенства в этом году стали: оператор технологических установок цеха №03 КГПТО Ильназ Туктамышев, занявший третье место, и оператор технологических установок цеха №05 КГПТО Алексей Лазарев, который стал вторым. Звание победителя завоевал оператор технологических установок цеха №02 КГПТО Денис Мурзин, блестяще и быстро ответивший на все вопросы.



Третье место в пожарной эстафете занял цех №03 НПЗ.

— «ТАИФ-НК» — классная организация. Спасибо руководителям за предоставленную возможность участвовать в пожарной эстафете. Наша команда физически подготовленная, заряженная на достижение результатов. Все молодцы! — поделился эмоциями после награждения капитан команды, машинист технологических насосов цеха №03 НПЗ Ильназ Валиев.



Второе почетное место заняла команда цеха №11 КГПТО. На высший пьедестал почета поднялись прошлогодние лидеры, бойцы цеха №02 КГПТО. Все победители и призеры получили кубки, медали, дипломы и денежные вознаграждения.

— В этом году мы добились нового рекорда, улучшив свои результаты. Каждый молодец, все правильно и хорошо сделал на своем этапе. Очень рады этому результату. Приятно получать кубки и награды, — признался капитан команды победителей, начальник смены цеха №02 КГПТО Рамиль Шаяхметов.



Однако ставить точку в спортивных состязаниях еще рано. Победители — цех №02 КГПТО — будут представлять АО «ТАИФ-НК» на первых соревнованиях по пожарной эстафете среди предприятий нижнекамского промышленного узла, которые пройдут уже в сентябре этого года.