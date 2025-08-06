Александр Воронцов готовится запустить проект с бизнесменами из Франции

Основатель казанской крафтовой сыроварни нашел деловых партнеров среди своих потребителей

Фото: Максим Платонов

На казанского предпринимателя, сыровара Александра Воронцова вышли с деловым предложением бизнесмены из Франции. Сейчас владелец крафтовой сыроварни «Воронцовские сыры» изучает возможность запуска с ними совместного проекта по продаже мясных деликатесов. Его новым партнером может стать один из давних клиентов, в прошлом казанский бизнесмен Николас Д., запускавший здесь в 2013 году пекарню «Месье круассан». Бывший французский полицейский женился на россиянке и сейчас живет на ферме в Чувашии. Скоро к нему в деревню переедет друг, с которым он открывает мясное производство.

«Откуда вы узнали, как у нас сейчас во Франции?»

С уроженцем Франции Николасом Д., который сейчас уже зарегистрирован в России как индивидуальный предприниматель, Александр Воронцов познакомился примерно пять лет назад. «Человек написал мне: можно к вам на сыроварню приехать, посмотреть, как вы делаете сыры. Мол, я француз. Общались по-английски, тогда он еще плохо знал русский», — вспоминает сыровар. По его словам, Николас в тот период много ездил по России и смотрел, что русские люди умеют делать из французского:

— Он побывал у нас на сыроварне, продукт ему понравился, и с тех пор он иногда заказывает самые зрелые сыры с запахом, они во Франции такие любят — термоядерные. С тех пор мы общаемся, я всегда ему помогаю с любыми вопросами, например, рассказываю, где достаем ферменты или любые другие ингредиенты для сыроделия. А недавно он написал, что его товарищ хочет делать всякие вкусные французские колбасы, риеты, андуеты, прислал их фото, как они аппетитно выглядят. Я предупредил, что в России строгий ветеринарный надзор, все надо делать с «Меркурием».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но француза предупреждения о жестких законодательных нормах, требованиях к помещению мясного производства, оборудовании и сертификации продукции не напугали. Он заверил, что его приятель изучил все вопросы и готов к запуску цеха. Вскоре компаньоны вновь отправятся в Казань, встретятся с Воронцовым, который за эти годы успел стать другом для Николаса. Приедут обсудить возможность реализации их колбас. По словам сыровара, вместе их свел не только деловой интерес, но и схожие взгляды на жизнь:

— Некоторое время назад я начал писать картины. Сделал одну копию в стиле Клода Моне «Маки» или «Поле маков у Аржантёя». Там на оригинальной работе — благородная девушка с ребенком, а за ней, видимо, муж с горы спускается. А я нарисовал, будто негр бежит за девушкой. Девушка с ужасом убегает, спасается, а на заднем фоне — атомные электростанции. Николасу послал, он говорит: «Кто это написал?» Говорю — я, он спрашивает: «Откуда вы узнали, как у нас сейчас во Франции?»

Проживая недалеко от Алатыря, Николас оказывает финансовую помощь ассоциации солдатских матерей. С самого начала СВО французы присылают ему деньги, и он передает эти средства организации вместе с частью своего заработка.

«Решили привнести в Россию вкус французских продуктов»

Предприниматели договорились привезти с собой в Казань образцы колбас. «Если они будут вкусные, я включу их в наш ассортимент, буду всем предлагать, кто сыр берет. Мы же продаем по всей стране. Получается, будем у них оптом брать и перепродавать. Условия пока не обсуждали — надо сперва попробовать», — рассказал Воронцов. По его словам, компаньоны пока экспериментируют, изготавливают продукцию небольшими партиями для себя. По такой же технологии сыровар работает с черным чесноком чужого производства, включив продукт в прайс. В планах также поступить с мясными деликатесами:

— Я знаю, что основные продажи в любом магазине или на рынке — это колбасы и мясо. Для людей это основное — сыр не самое главное. Поэтому мне самому интересно попробовать эту продукцию добавить. Сейчас у нас из Франции вряд ли что-то возят, в условиях санкций. Уверен, в той деревне, где они сидят, их продукция точно не пойдет. Им нужно найти таких, как я, крупных покупателей или сеть. Я их познакомлю с Московским рынком в Казани, там есть их земляк — уж француз с французом, наверное, найдут общий язык.

Антон Журавлев

Сам Николас рассказал «Реальному времени», что массовое производство колбас еще не началось. Когда его друг Аймерик приедет из Франции на три месяца, вместе они построят производственный цех. По его словам, компаньон купил дом рядом с ним — в небольшой деревне Новое Алтышево в Чувашии, недалеко от Алатыря. Сейчас он ремонтирует жилое помещение, а затем приятели займутся лабораторией и мастерской.

— Он вернется насовсем в апреле 2026 года, как раз на тот срок, чтобы продать свой дом во Франции. Тогда у него будет «идеологическая» виза*, созданная президентом Путиным около года назад для западных людей, разделяющих российские ценности. Мы решили производить нашу продукцию, чтобы привнести в Россию вкус французских продуктов. Например, у вас купаты с нейтральным вкусом, а наши будут слегка острыми и дополнены особыми специями, — поведал француз.

По его словам, в планах выпускать классические колбаски, куриные сосиски, а также «деревенские паштеты» из мяса, коньяка и других секретных ингредиентов: «Поскольку русские их любят, мы также рассматриваем печеночный паштет с тонким слоем желе, в который добавим тонкие ломтики яблока. Именно такой паштет мы готовим в Нормандии, и все борются за стол, чтобы получить кусок с яблоком».

«В России начать бизнес и добиться успеха в тысячу раз проще»

Николас пока может лишь предполагать, как непросто будет выйти на российский рынок с учетом жесткой конкуренции в сфере производства мясных деликатесов. Компаньоны планируют начать осваивать рынки сбыта с небольшого города Алатырь, а потом Николас поедет представлять продукцию в рестораны Казани, Москвы и других мегаполисов. Он надеется, что рестораторы оценят эти новинки.

Рабочее наименование компании — La Ferme Francaise (французская ферма), но название может еще измениться, предупредил бизнесмен. Для запуска проекта выкуплен участок земли, где будет построен цех по российским стандартам для производства мясных изделий. Мясо будет поставляться с сертификатами качества и всей необходимой документацией, заверил Николас. Необходимое оборудование, по его словам, не слишком дорогое: «Например, понадобятся колбасный шприц, вакууматор, духовка для приготовления паштета».

Само производство откроется не раньше мая или июня 2026 года. Французские предприниматели уверены, что смогут производить необходимые объемы продукции по запросу в короткие сроки и отправлять их клиентам. За мерами господдержки к властям не обращались: «Нет, мы не просили об этом, просто потому, что не знаем, к кому обратиться». А решение начать совместный бизнес с Воронцовым бизнесмен объяснил так: «Просто потому что он мой давний друг. Мы планируем купить небольшой рефрижератор, а также планируем, чтобы наши друзья-мусульмане из Татарстана делали сосиски с курицей».

Сравнивая предпринимательскую среду Франции и нашей страны, Николас подчеркнул, что здесь условия более привлекательные:

— В России начать бизнес и добиться успеха в тысячу раз проще. Возьмем пример: во Франции директор компании с ежемесячным доходом 50 000 евро (5 млн рублей) может позволить себе зарплату только в 1000 евро, что очень мало, и государство забирает еще процент от этой зарплаты в виде налогов. Во Франции говорят, что 70% заработанных денег возвращается государству в виде налогов и пошлин. Даже когда вы умрете, ваши дети не смогут содержать дом, потому что государство требует от вас оплаты 50% от стоимости этого дома.

По его словам, есть также множество других правил, несоблюдение которых влечет за собой большие штрафы: «Многие французы едят только один раз в день или покупают мясо только раз в месяц, а зимой они экономят на отоплении, и дома 12 градусов. Миллионы таких людей, как вы. Это результат политики президента Макрона».

Сам Николас — в прошлом полицейский, служил во французском спецназе. «В 2013 году я приехал в Казань, чтобы открыть пекарню, но совершил несколько ошибок, и этот опыт пригодится мне сегодня», — рассказывает он о проекте пекарни «Месье круассан», который был реализован в татарстанской столице в год проведения Универсиады, а потом свернулся.

Друг предпринимателя, по его словам, тоже фермер и увлечен кулинарией. «Идея производить французские колбаски и все остальное пришла нам в голову совершенно случайно, и мы переехали в деревню, потому что не хотели жить в городе. У меня здесь ферма с курами, козами, кошками и собакой, и я обожаю всех жителей нашей деревни, которая для меня — настоящий рай!» — признался Николас.

*В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий въезд иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности.