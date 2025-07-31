Культурные и спортивные мероприятия августа: куда сходить в Казани
Концерты, выставки и постановки, которые подарят жителям Казани яркие эмоции в августе
Теплые вечера, спелые фрукты и легкий ветерок — последние подарки уходящего лета. А в августе казанцев ждут сразу несколько классных событий — долгожданный Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», традиционные Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» и «Jazz в кремле с Ольгой Скепнер» и т. д. «Реальное время» и «Яндекс Афиша» подготовили подборку главных событий столицы Татарстана, которые сделают конец лета насыщенным и незабываемым.
Концерты
«Jazz в кремле с Ольгой Скепнер»
7 и 14 августа. Двор Присутственных мест в кремле. 6+
В Казани завершается XIX Всероссийский фестиваль импровизационной музыки «Джаз в кремле с Ольгой Скепнер». 7 августа для казанцев выступит Nikolay Moiseenko Project, а 14 августа — Евгений Маргулис. Как открывался фестиваль — в материале «Реального времени».
Neverlove
5 августа. Reborn. 16+
Московская рок-группа Neverlove, взорвавшая TikTok своими провокационными треками, продолжает удивлять поклонников и критиков. Группа исполняет сатирические треки, в которых жесткие гитарные рифы соседствуют с откровенной лирикой и эстетикой глэм-рока.
Виктор Салтыков
13 августа. «Максимилианс». 6+
Виктор Салтыков — культовый исполнитель, чей голос стал символом целой эпохи. Начав карьеру в группах «Форум» и «Электроклуб», он подарил миру такие хиты, как «Белая ночь», «Островок» и «Чистый лист», а после отправился в сольное плавание.
«Свидание»
20 августа. «Соль». 16+
Группа «Свидание», покорившая сердца слушателей искренними текстами и мелодичным гитарным звучанием, продолжает оставаться одним из самых узнаваемых коллективов в своем жанре. За 10 лет творчества музыканты выпустили несколько инди-хитов, неизменно сохраняя фирменный стиль — легкий гитарный рок с минорным звучанием и чувственной лирикой.
Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»
21—26 августа. New Wave Hall (площадь у «Ак Барс Арены»). 6+
Помимо финалистов конкурса, в Казани выступят звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие. Столица Татарстана примет «Новую волну» впервые — с 2002 по 2014 год мероприятие проводили в Юрмале, потом до 2019 года — в Сочи, в 2021 и 2024 годах — в Сириусе.
XV Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»
30 августа. Площадь перед Дворцом земледельцев. 0+
Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под руководством народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского традиционно откроет сезон выступлением в День города республики. В программе — произведения Шостаковича, Моцарта, Чайковского и других.
Постановки
«Кияүләр / Женихи»
2, 22 августа. Театр драмы и комедии им. Тинчурина. 6+
Остроумная музыкальная комедия на татарском языке о молодых, которые поссорились накануне свадьбы. Гости уже приглашены, поэтому невеста решает устроить «подмену» — посадить на место жениха парня своей подруги.
Бар «Хемингуэй»
16 августа. Особняк Демидова. 18+
Перенеситесь в бурлящий Париж 1920-х — центральный город для «потерянного поколения», где творили Хемингуэй и Фицджеральд, а Гертруда Стайн собирала самых талантливых людей Европы в своем салоне. Этот иммерсивный спектакль погрузит вас в атмосферу легендарного времени через известные всем тексты, костюмы и музыку той эпохи.
«Мсье Ибрагим»
20 августа. Театр на Булаке. 16+
Трогательная история взросления мальчика-сироты Момо, не знающего любви и тепла и находящего утешение лишь в обществе женщин легкого поведения. Однажды в его жизни появляется мсье Ибрагим — мудрый арабский мужчина, который становится для Момо и отцом, и наставником, и верным другом.
Выставки
Экспозиция Дома-музея Ленина
1—3, 5—10, 12—17, 19—24, 26—31 августа. Дом-музей В. И. Ленина. 6+
Мемориальный музей, который создавался при активном участии родственников Ульяновых, благодаря чему в экспозиции максимально точно воссозданы бытовые условия жизни знаменитой семьи. В коллекции музея представлены личные вещи вождя мирового пролетариата, а также предметы, принадлежавшие его родственникам и семье Орловых — прежним владельцам усадьбы. Интерьеры комнат сохранены в первоначальном виде.
«Высокий пульс»
1—10 августа. «Хазинэ». 0+
Этот проект объединяет двух художников, которые через свои творческие эксперименты осмысляют актуальные проблемы современности, — Олега Калайтанова и Наталью Литосову. В экспозиции представлено более 60 работ этих мастеров, сформировавших свой уникальный стиль. Выставка демонстрирует два разных подхода к современному искусству: эмоциональную абстракцию Калайтанова и световую лирику Литосовой.
Стендап
Stand-up: Новые шутки
2 августа. Black & White. 18+
Это не просто развлекательное шоу, а настоящая творческая лаборатория, где комики Казани проверяют новый материал перед живой аудиторией.
«Острые язычки»
7, 14 августа. Comedy Crew. 18+
Comedy Crew представляет особый формат живого юмористического шоу, во время которого комики будут остроумно «подкалывать» друг друга в ходе беседы на сцене.
Андрей Бебуришвили
15 августа. «Сайдаш». 18+
Один из самых ярких стендап-комиков России представит свежий взгляд на привычные вещи — от бытовых ситуаций до культурных особенностей. Зрителей ждет микс самоиронии, социальной сатиры и зарисовок из жизни, поданных в фирменной манере Андрея Бебуришвили.
Детские
«Аленький цветочек»
28 августа. «Экият». 0+
Все мы знаем сказку Сергея Аксакова о заморских чудесах, заколдованном Принце и Аленьком цветочке, прекраснее которого нет на свете. А познакомить детей со знаковым произведением можно во время кукольного спектакля, основанного на этой истории о милосердии, верности и настоящей любви, способной преодолеть любые преграды.
«Удивительный чердак»
24 августа. ДК химиков. 6+
Этот спектакль предлагает зрителям задуматься о тайной жизни предметов, которые нас окружают. Могут ли они «оживать», когда мы на них не смотрим? Или, к примеру, испытывать эмоции? «Удивительный чердак» — трогательная постановка, затрагивающая нетипичные для детского произведения темы: осознанное потребление и способность ценить красоту того, что мы видим вокруг каждый день.
«Мирас / Наследие»
2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31 августа. Цирк. 0+
Яркое шоу, раскрывающее красоту татарской культуры через цирковое искусство. Мир легенд и традиционных преданий станет ближе к зрителю через захватывающие номера, зрелищные спецэффекты, потрясающие костюмы и проникновенную музыку.
Уличные гуляния
Тур по барам Казани
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа. Bar 93. 18+
Познавательное путешествие, в процессе которого вы познакомитесь с барной культурой столицы Татарстана. Вы получите по welcome-напитку в каждом заведении на маршруте, а также поучаствуете в азартной барной игре, где сможете побороться за различные призы.
Стендап-экскурсия по Казани
1—3, 5—10, 12—17, 19—24, 26, 28—1 августа. Арка влюбленных. 18+
Посмотреть на достопримечательности Казани теперь можно под исторический стендап, основанный на фактах из истории Татарстана. В отличие от традиционных экскурсий, здесь главное не сухие даты, а юмор, интерактив и возможность увидеть город через призму смешных историй и неожиданных поворотов.
Мифы и сказки древней Казани: прогулка с филологом
Весь август. Главный вход театра Камала. 6+
Гид-филолог покажет вам Казань через малоизвестные городские легенды. Вы по-новому посмотрите на окутанные древними преданиями достопримечательности и узнаете много интересных фактов о татарском фольклоре.
Спортивные события
Домашние матчи «Рубина»
4, 17, «Ак Барс Арена». 0+
В августе «Рубин» проведет три домашних матча. 4 августа казанцы встретятся в рамках РПЛ с «Сочи», 17 августа примут «Ростов», а 23 августа сыграют один из главных матчей тура — соперником «рубиновых» станет московский «Спартак».
TOP DOG 38
9 августа. «Татнефть Арена». 18+
Казань снова примет турнир кулачных боев TOP DOG — предыдущий состоялся 12 апреля 2024 года. В главном бою вечера сойдутся Сергей «Коуч» Марченко и Яхья Нурмагомедов.
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