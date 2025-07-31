Культурные и спортивные мероприятия августа: куда сходить в Казани

Концерты, выставки и постановки, которые подарят жителям Казани яркие эмоции в августе

40559 Фото: Реальное время

Теплые вечера, спелые фрукты и легкий ветерок — последние подарки уходящего лета. А в августе казанцев ждут сразу несколько классных событий — долгожданный Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», традиционные Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень» и «Jazz в кремле с Ольгой Скепнер» и т. д. «Реальное время» и «Яндекс Афиша» подготовили подборку главных событий столицы Татарстана, которые сделают конец лета насыщенным и незабываемым.

Концерты

«Jazz в кремле с Ольгой Скепнер»

7 и 14 августа. Двор Присутственных мест в кремле. 6+

В Казани завершается XIX Всероссийский фестиваль импровизационной музыки «Джаз в кремле с Ольгой Скепнер». 7 августа для казанцев выступит Nikolay Moiseenko Project, а 14 августа — Евгений Маргулис. Как открывался фестиваль — в материале «Реального времени».

1 / 17 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Neverlove

5 августа. Reborn. 16+

Московская рок-группа Neverlove, взорвавшая TikTok своими провокационными треками, продолжает удивлять поклонников и критиков. Группа исполняет сатирические треки, в которых жесткие гитарные рифы соседствуют с откровенной лирикой и эстетикой глэм-рока.

Виктор Салтыков

13 августа. «Максимилианс». 6+

Виктор Салтыков — культовый исполнитель, чей голос стал символом целой эпохи. Начав карьеру в группах «Форум» и «Электроклуб», он подарил миру такие хиты, как «Белая ночь», «Островок» и «Чистый лист», а после отправился в сольное плавание.

«Свидание»

20 августа. «Соль». 16+

Группа «Свидание», покорившая сердца слушателей искренними текстами и мелодичным гитарным звучанием, продолжает оставаться одним из самых узнаваемых коллективов в своем жанре. За 10 лет творчества музыканты выпустили несколько инди-хитов, неизменно сохраняя фирменный стиль — легкий гитарный рок с минорным звучанием и чувственной лирикой.

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»

21—26 августа. New Wave Hall (площадь у «Ак Барс Арены»). 6+

Помимо финалистов конкурса, в Казани выступят звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина, Сергей Лазарев и другие. Столица Татарстана примет «Новую волну» впервые — с 2002 по 2014 год мероприятие проводили в Юрмале, потом до 2019 года — в Сочи, в 2021 и 2024 годах — в Сириусе.

XV Международный оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень»



30 августа. Площадь перед Дворцом земледельцев. 0+

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под руководством народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского традиционно откроет сезон выступлением в День города республики. В программе — произведения Шостаковича, Моцарта, Чайковского и других.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Постановки

«Кияүләр / Женихи»

2, 22 августа. Театр драмы и комедии им. Тинчурина. 6+

Остроумная музыкальная комедия на татарском языке о молодых, которые поссорились накануне свадьбы. Гости уже приглашены, поэтому невеста решает устроить «подмену» — посадить на место жениха парня своей подруги.

Бар «Хемингуэй»

16 августа. Особняк Демидова. 18+

Перенеситесь в бурлящий Париж 1920-х — центральный город для «потерянного поколения», где творили Хемингуэй и Фицджеральд, а Гертруда Стайн собирала самых талантливых людей Европы в своем салоне. Этот иммерсивный спектакль погрузит вас в атмосферу легендарного времени через известные всем тексты, костюмы и музыку той эпохи.

«Мсье Ибрагим»

20 августа. Театр на Булаке. 16+

Трогательная история взросления мальчика-сироты Момо, не знающего любви и тепла и находящего утешение лишь в обществе женщин легкого поведения. Однажды в его жизни появляется мсье Ибрагим — мудрый арабский мужчина, который становится для Момо и отцом, и наставником, и верным другом.

предоставлено театром на Булаке

Выставки



Экспозиция Дома-музея Ленина

1—3, 5—10, 12—17, 19—24, 26—31 августа. Дом-музей В. И. Ленина. 6+

Мемориальный музей, который создавался при активном участии родственников Ульяновых, благодаря чему в экспозиции максимально точно воссозданы бытовые условия жизни знаменитой семьи. В коллекции музея представлены личные вещи вождя мирового пролетариата, а также предметы, принадлежавшие его родственникам и семье Орловых — прежним владельцам усадьбы. Интерьеры комнат сохранены в первоначальном виде.

«Высокий пульс»

1—10 августа. «Хазинэ». 0+

Этот проект объединяет двух художников, которые через свои творческие эксперименты осмысляют актуальные проблемы современности, — Олега Калайтанова и Наталью Литосову. В экспозиции представлено более 60 работ этих мастеров, сформировавших свой уникальный стиль. Выставка демонстрирует два разных подхода к современному искусству: эмоциональную абстракцию Калайтанова и световую лирику Литосовой.

Стендап

Stand-up: Новые шутки

2 августа. Black & White. 18+

Это не просто развлекательное шоу, а настоящая творческая лаборатория, где комики Казани проверяют новый материал перед живой аудиторией.

«Острые язычки»

7, 14 августа. Comedy Crew. 18+

Comedy Crew представляет особый формат живого юмористического шоу, во время которого комики будут остроумно «подкалывать» друг друга в ходе беседы на сцене.

Андрей Бебуришвили

15 августа. «Сайдаш». 18+

Один из самых ярких стендап-комиков России представит свежий взгляд на привычные вещи — от бытовых ситуаций до культурных особенностей. Зрителей ждет микс самоиронии, социальной сатиры и зарисовок из жизни, поданных в фирменной манере Андрея Бебуришвили.

скриншот видео ТНТ

Детские

«Аленький цветочек»

28 августа. «Экият». 0+

Все мы знаем сказку Сергея Аксакова о заморских чудесах, заколдованном Принце и Аленьком цветочке, прекраснее которого нет на свете. А познакомить детей со знаковым произведением можно во время кукольного спектакля, основанного на этой истории о милосердии, верности и настоящей любви, способной преодолеть любые преграды.

«Удивительный чердак»

24 августа. ДК химиков. 6+

Этот спектакль предлагает зрителям задуматься о тайной жизни предметов, которые нас окружают. Могут ли они «оживать», когда мы на них не смотрим? Или, к примеру, испытывать эмоции? «Удивительный чердак» — трогательная постановка, затрагивающая нетипичные для детского произведения темы: осознанное потребление и способность ценить красоту того, что мы видим вокруг каждый день.

«Мирас / Наследие»

2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31 августа. Цирк. 0+

Яркое шоу, раскрывающее красоту татарской культуры через цирковое искусство. Мир легенд и традиционных преданий станет ближе к зрителю через захватывающие номера, зрелищные спецэффекты, потрясающие костюмы и проникновенную музыку.

предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Уличные гуляния

Тур по барам Казани

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 августа. Bar 93. 18+

Познавательное путешествие, в процессе которого вы познакомитесь с барной культурой столицы Татарстана. Вы получите по welcome-напитку в каждом заведении на маршруте, а также поучаствуете в азартной барной игре, где сможете побороться за различные призы.

Стендап-экскурсия по Казани

1—3, 5—10, 12—17, 19—24, 26, 28—1 августа. Арка влюбленных. 18+

Посмотреть на достопримечательности Казани теперь можно под исторический стендап, основанный на фактах из истории Татарстана. В отличие от традиционных экскурсий, здесь главное не сухие даты, а юмор, интерактив и возможность увидеть город через призму смешных историй и неожиданных поворотов.

Мифы и сказки древней Казани: прогулка с филологом

Весь август. Главный вход театра Камала. 6+

Гид-филолог покажет вам Казань через малоизвестные городские легенды. Вы по-новому посмотрите на окутанные древними преданиями достопримечательности и узнаете много интересных фактов о татарском фольклоре.

Спортивные события

Домашние матчи «Рубина»

4, 17, «Ак Барс Арена». 0+

В августе «Рубин» проведет три домашних матча. 4 августа казанцы встретятся в рамках РПЛ с «Сочи», 17 августа примут «Ростов», а 23 августа сыграют один из главных матчей тура — соперником «рубиновых» станет московский «Спартак».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

TOP DOG 38

9 августа. «Татнефть Арена». 18+

Казань снова примет турнир кулачных боев TOP DOG — предыдущий состоялся 12 апреля 2024 года. В главном бою вечера сойдутся Сергей «Коуч» Марченко и Яхья Нурмагомедов.