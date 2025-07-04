Беспилотники чуть не лишили Казань хорошего джаза
Столица Татарстана в 19-й раз принимает у себя фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». И хотя первый аккорд вечера был омрачен отсутствием одной из долгожданных звезд, «самое экспортируемое отечественное джазовое» LRK Trio вместе с GAYANA отвлекло казанцев от пасмурного вечера. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Казань — точно джазовый город»
За 19 лет, прошедших с первых концертов в 2006 году, фестиваль значительно вырос. Если тогда выступления проходили прямо на асфальте, то сегодня, по словам президента фестиваля Ольги Скепнер, у нее «очередь из исполнителей отечественной музыки, которые хотят прорваться, чтобы выступить». И конечно, каждый вечер собирает внушительное количество зрителей.
Каждый четверг в течение двух месяцев казанцев будет ждать музыкальный вечер фестиваля. Завершит серию концертов выступление Евгения Маргулиса 14 августа.
— Казань — точно джазовый город, потому что отсюда очень много музыкантов. Не побоюсь сказать, мирового уровня. Мы их всех знаем лично и вам стоит гордиться ими. И не только людьми, но и казанским образованием. Некоторые зарубежные оркестры позавидуют, — отметил участник группы LRK Trio Антон Ревнюк, пока на заднем фоне ведущий приглашал первых зрителей занять свои места или насладиться бесплатными напитками.
Казанцам стоит ждать разную музыку — это уже добрая традиция, где каждый из восьми концертов имеет свой стиль. По словам Скепнер, джаз — многолик.
— Очень много ждет разного, начиная от наших русских традиций, заканчивая европейским звучанием семейской музыки. Мне кажется, что это невероятно симбиозно. Мы берем инструменты, а дальше вкладываем свое сердце и душу. Не так ли, Евгений? — обратилась Скепнер к пианисту LRK Trio Евгению Лебедеву за поддержкой.
— Это вообще самое главное, чем мы занимаемся, — подтвердил тот.
На сцене появится Андрей Руденко — коллега и соратник Скепнер по казанской сцене. Сама хозяйка вечера с нетерпением ждет московских гостей — Marimba Plus: этно-джаз, сотканный из тончайших нитей, в исполнении Льва Слепнера и его ансамбля. София Ацбеха Негга одарит казанцев мейнстримом, а Николай Моисеенко, вернувшийся из глубин саунд-продюсирования, снова исполнит фанк и грув. Скепнер признается: душа требовала вернуть любимца публики на сцену.
Но этот фестиваль — большая подготовка к юбилею в 2026 году. Грядет двойная дата: 20-летие фестиваля и 110 лет со дня рождения российского джазмена Олега Лундстрема. Скепнер говорит, что мыслями уже там.
Артисты столкнулись с задержками в аэропортах
В первый день фестиваля погода не слишком баловала гостей, но дождя так и не случилось, хотя организаторы сразу позаботились и закупили дождевики для зрителей. Но если погода не стала большим препятствием для концерта, то под угрозой было выступление артистов — Гаяны Бойцовой (настоящее имя певицы GAYANA) и Егора Сесарева. Последний так и не смог приехать в Казань по личным причинам.
— [GAYANA] наконец-то прилетела. 33 раза откладывали ее рейс и она только добралась из аэропорта сюда, в Кремль. Но к нашему большому сожалению, не смог вылететь Егор, — рассказала уже со сцены Скепнер в самом начале вечера.
Первое отделение концерта погрузило слушателей в негу спокойного джаза. Идеальный саундтрек для прохладного июльского вечера. Лебедев заинтриговал публику, объявив, что концерт начнется циклом композиций, посвященных разным моментам дня.
— Представьте, — голос Лебедева зазвучал приглушенно, — первым просыпается дворник Игнат и начинает шуршать своей метелкой…
— Тогда уж не Игнат, а Искандер, — перебил ведущий, добавив щепотку местного колорита в историю. — Давайте говорить правду.
Далее трио, прилетевшее в Казань из Италии, сыграло пьесу, вдохновленную классиком Игорем Стравинским — композитором с французским и американским гражданством. «Мы то знаем, что он наш. Наш Стравинский?» — пианист бросил вопросительный взгляд в зал. Пьеса, кстати, будет на новом альбоме бэнда, но уже совместно с симфоническим оркестром.
Джаз объединял сердца
Вокальную часть концерта открыла сама Ольга Скепнер. Шведский джаз сплетался с русскими мотивами. «Все о женщинах», — объявила она и наполнила своды Кремля своим бархатным вокалом. А затем в центре Казани зазвучали французские мотивы, унося слушателей в мир романтики.
Под занавес вечера на сцену вышла долгожданная GAYANA. Публика встретила ее аплодисментами и свистом. Прохлада июльской ночи заставила слушателей подняться с мест. Пары, обнявшись, кружились в медленном танце.
— Очень рада быть в этом прекраснейшем городе. Я счастлива делить сегодня сцену с моими любимыми коллегами, потрясающими музыкантами. Всегда невероятно творить с ними музыку, а каждый раз это сюрприз. Это же джазовый фестиваль, и в нем очень много непредсказуемости. И мы — яркий пример этого, — открыла свое выступление сама артистка.
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