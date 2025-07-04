Беспилотники чуть не лишили Казань хорошего джаза

Фото: Артем Дергунов

Столица Татарстана в 19-й раз принимает у себя фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». И хотя первый аккорд вечера был омрачен отсутствием одной из долгожданных звезд, «самое экспортируемое отечественное джазовое» LRK Trio вместе с GAYANA отвлекло казанцев от пасмурного вечера. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Казань — точно джазовый город»

За 19 лет, прошедших с первых концертов в 2006 году, фестиваль значительно вырос. Если тогда выступления проходили прямо на асфальте, то сегодня, по словам президента фестиваля Ольги Скепнер, у нее «очередь из исполнителей отечественной музыки, которые хотят прорваться, чтобы выступить». И конечно, каждый вечер собирает внушительное количество зрителей.

Каждый четверг в течение двух месяцев казанцев будет ждать музыкальный вечер фестиваля. Завершит серию концертов выступление Евгения Маргулиса 14 августа.

— Казань — точно джазовый город, потому что отсюда очень много музыкантов. Не побоюсь сказать, мирового уровня. Мы их всех знаем лично и вам стоит гордиться ими. И не только людьми, но и казанским образованием. Некоторые зарубежные оркестры позавидуют, — отметил участник группы LRK Trio Антон Ревнюк, пока на заднем фоне ведущий приглашал первых зрителей занять свои места или насладиться бесплатными напитками.

Казанцам стоит ждать разную музыку — это уже добрая традиция, где каждый из восьми концертов имеет свой стиль. По словам Скепнер, джаз — многолик.

— Очень много ждет разного, начиная от наших русских традиций, заканчивая европейским звучанием семейской музыки. Мне кажется, что это невероятно симбиозно. Мы берем инструменты, а дальше вкладываем свое сердце и душу. Не так ли, Евгений? — обратилась Скепнер к пианисту LRK Trio Евгению Лебедеву за поддержкой.

— Это вообще самое главное, чем мы занимаемся, — подтвердил тот.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На сцене появится Андрей Руденко — коллега и соратник Скепнер по казанской сцене. Сама хозяйка вечера с нетерпением ждет московских гостей — Marimba Plus: этно-джаз, сотканный из тончайших нитей, в исполнении Льва Слепнера и его ансамбля. София Ацбеха Негга одарит казанцев мейнстримом, а Николай Моисеенко, вернувшийся из глубин саунд-продюсирования, снова исполнит фанк и грув. Скепнер признается: душа требовала вернуть любимца публики на сцену.

Но этот фестиваль — большая подготовка к юбилею в 2026 году. Грядет двойная дата: 20-летие фестиваля и 110 лет со дня рождения российского джазмена Олега Лундстрема. Скепнер говорит, что мыслями уже там.

Артисты столкнулись с задержками в аэропортах

В первый день фестиваля погода не слишком баловала гостей, но дождя так и не случилось, хотя организаторы сразу позаботились и закупили дождевики для зрителей. Но если погода не стала большим препятствием для концерта, то под угрозой было выступление артистов — Гаяны Бойцовой (настоящее имя певицы GAYANA) и Егора Сесарева. Последний так и не смог приехать в Казань по личным причинам.

— [GAYANA] наконец-то прилетела. 33 раза откладывали ее рейс и она только добралась из аэропорта сюда, в Кремль. Но к нашему большому сожалению, не смог вылететь Егор, — рассказала уже со сцены Скепнер в самом начале вечера.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Первое отделение концерта погрузило слушателей в негу спокойного джаза. Идеальный саундтрек для прохладного июльского вечера. Лебедев заинтриговал публику, объявив, что концерт начнется циклом композиций, посвященных разным моментам дня.

— Представьте, — голос Лебедева зазвучал приглушенно, — первым просыпается дворник Игнат и начинает шуршать своей метелкой…

— Тогда уж не Игнат, а Искандер, — перебил ведущий, добавив щепотку местного колорита в историю. — Давайте говорить правду.

Далее трио, прилетевшее в Казань из Италии, сыграло пьесу, вдохновленную классиком Игорем Стравинским — композитором с французским и американским гражданством. «Мы то знаем, что он наш. Наш Стравинский?» — пианист бросил вопросительный взгляд в зал. Пьеса, кстати, будет на новом альбоме бэнда, но уже совместно с симфоническим оркестром.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Джаз объединял сердца

Вокальную часть концерта открыла сама Ольга Скепнер. Шведский джаз сплетался с русскими мотивами. «Все о женщинах», — объявила она и наполнила своды Кремля своим бархатным вокалом. А затем в центре Казани зазвучали французские мотивы, унося слушателей в мир романтики.

Под занавес вечера на сцену вышла долгожданная GAYANA. Публика встретила ее аплодисментами и свистом. Прохлада июльской ночи заставила слушателей подняться с мест. Пары, обнявшись, кружились в медленном танце.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Очень рада быть в этом прекраснейшем городе. Я счастлива делить сегодня сцену с моими любимыми коллегами, потрясающими музыкантами. Всегда невероятно творить с ними музыку, а каждый раз это сюрприз. Это же джазовый фестиваль, и в нем очень много непредсказуемости. И мы — яркий пример этого, — открыла свое выступление сама артистка.

1 / 17 Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов

Артем Дергунов