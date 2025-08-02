В Старо-Татарской слободе Казани создают мурал «Мой ребенок»

До конца года рядом с домом по ул. Татарстана, 7 установят бюст Каюма Насыри — авторы уже известны

Работа на Татарстан, 7 идет. Фото: Радиф Кашапов

Казанские туристы и жители Старо-Татарской слободы уже обратили внимание, что на торце дома по улице Татарстан, 7, выходящего на улицу Зайни Султана, создают новый мурал. Автор эскиза — Гузель Хайбуллова, при этом на стену его наносит стрит-арт художник Sly Dog. Подробнее о работе, а также о других достопримечательностях, что скоро появятся на этой территории, — в материале «Реального времени».

Со стены детского сада — на стену дома

Как рассказала Гузель Хайбуллова, картина называется «Балам» («Мой ребенок», — прим. ред.). Девушка нарисовала ее примерно два года назад по заказу татарского детсада в Тюмени, а год назад решила подать ее на всероссийский конкурс муралов.

— Тогда же я начала активно развивать свою профессию тюркского художника в Татарстане. Все мои работы посвящены теме национального искусства. Эта картина входит в серию «Ярату» («Любовь», — прим. ред.), можно сказать, что с нее она и началась. Сейчас она продолжается, серия показывает, как тюркские традиции проявляют еще и язык любви, — пояснила художница.

По ее словам, работа, в которой заметна стилизация под живопись и фрески, сначала была создана в цифровом формате, потому что ее необходимо было вписать в стену детского сада. Как призналась автор, которая переехала в Татарстан из Самары, раньше у нее не было опыта рисования на стенах, но она занималась каллиграфией на старо-татарском:

— Поскольку это достаточно затратно для меня, поэтому я у организаторов конкурса спрашивала, есть ли такая возможность, чтобы кто-то нарисовал мою работу. Они любезно согласились. Получается, этот рисунок сейчас не мной реализовывается. Сейчас я сама не в городе, но собираюсь сегодня доехать, посмотреть. Поскольку у меня большой блог в соцсетях, мои работы популярны, я бы очень хотела, чтобы моя подпись тоже на ней появилась. Сейчас работаю над тем, чтобы художник, возможно, как-то указал рядом со своей подписью и мою. Возможно, вы с этой серией видели футболки, свитшоты. Для меня неожиданно, что она будет именно на этом фасаде. Его же сам город выбрал.

Оригинал работы. предоставлено Гузель Хайбулловой

Что еще рисовал Sly Dog

Конкурс, о котором говорит Хайбуллова, — это фестиваль уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормAРТ» 2024 года. Он проходил и в этом году, был посвящен Году защитника Отечества в России. Всего было подано 326 заявок, от Татарстана среди победителей отборочного этапа оказалась работа «Ждет» Александра Попова.

На стену дома эскиз переносит Азат Алеев, он же Sly Dog. Ему не привыкать работать по заказу. Так, на Баумана появилась Мона Лиза с айфоном, «Девочка Мира» с лейкой на здании «Тасмы», Сальвадор Дали у ЖК Art City. Он же украшал стены одного из корпусов Казанского порохового завода и рисовал во 2-м Военном городке мурал в память о Герое России Дамире Исламове.

Как сообщил руководитель префектуры «Старый город» Айрат Фаизов, предварительно, открыть мурал планируют 12 августа. К этой же дате приурочат открытие после благоустройства прилегающей территории на ул. Татарстана, 7, где создают воркаут-зону и детскую площадку.

Одна из работ Алеева — на стене порохового завода. Реальное время / realnoevremya.ru

Сначала арт-объект, сейчас — мурал. На очереди — бюст

Другой торец дома по ул. Татарстана, 7 с декабря 2023 года украшает арт-объект «Шатлык» («Радость») Ильнура Сиразиева. Его основа — хаситэ, женский нагрудный пояс, в виде двухголовой птицы.

Это не единственное изменение, которое ожидает дом, где жили певец Хайдар Бигичев, поэт Зульфат, актер Шаукат Биктемиров, композитор Рустем Яхин, певица Вафира Гиззатуллина. До конца года во дворе должен появиться бюст просветителя Каюма Насыри, 200-летие которого сейчас празднуют в республике.

Как сообщили в Министерстве культуры РТ, творческий конкурс уже прошел, победителями стали авторы недавно установленного памятника Фатиху Кариму — скульпторы Денис Мельников и Захар Карамян из Москвы. Сейчас проект проходит стадию экспертизы.