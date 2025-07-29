Платный дублер Оренбургского тракта и поезд до Челнов: как Лаишево будет спасаться от транспортного коллапса

«Местная Рублевка» ждет малый бизнес для развития индустрии гостеприимства

Фото: Артем Дергунов

«Наши деловые объединения обрадовались, когда вас увидели, потом становились все грустнее и в конце вообще поникли. Ощущение, что все в районе уже есть, заходить некуда», — заявила сегодня на очередном «муниципальном часе» руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина. Гостем стал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. О том, есть ли у малого и среднего бизнеса шансы запустить свой проект на «местной Рублевке», — в материале «Реального времени».

Тюменская компания просит Минниханова о помощи

Лаишевский район Татарстана стабильно занимает шестое место по частным инвестициям, заявила глава АИР Талия Минуллина, открывая «муниципальный час». При этом, по ее словам, у «местной Рублевки» есть все шансы на улучшение этих позиций.

— Сейчас получит развитие вторая площадка ОЭЗ «Иннополис», которая находится на территории Лаишевского района. Мы ожидаем, что там в ближайшее время появится большое количество производств, — надеется глава АИР.

По итогам прошлого года ВТП района составил 75,4 млрд рублей (+107,9% к 2023-му), сообщил его глава Ильдус Зарипов. Более 60% экономики приходится на крупные предприятия, такие как Казанский жировой комбинат, Международный аэропорт «Казань», «Авиасервис», ГК «АйСиЭл», ГК «Дорхан», «Яратель» и др. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году достиг 50,3 млрд рублей (+155,7%).

По словам Ильдуса Зарипова, на территории района активно создаются новые производственные площадки. В частности, ГК «Дорхан» реализует производственно-логистический парк на 10 тыс. рабочих мест за 20,5 млрд рублей.

По итогам прошлого года ВТП района составил 75,4 млрд рублей (+107,9% к 2023-му), сообщил его глава Ильдус Зарипов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— На пересечении трассы М-12 и дороги Столбище — Атабаево планируется создание производственно-хозяйственного парка «Якты юл» на 182 га, где будут размещены производственные корпуса с экосистемой локальных производителей. Объем инвестиций — 24 млрд рублей, — добавил глава Лаишевского района.

Тюменская компания «Графит», производящая утеплители, на площадке АИР обратилась с просьбой о помощи к раису Татарстана Рустаму Минниханову. Учредитель предприятия Ринат Гайсин заявил: не получается запустить уже построенный завод.

Он заявил: изначально при обсуждении стоимости подключения к электросетям звучала цифра 27 млн рублей. Позже «Сетевая компания» заговорила о 280 млн. На заводе уже побывал Рустам Минниханов, при содействии которого документы были отправлены на рассмотрение в тарифный комитет.

Учредитель предприятия Ринат Гайсин заявил: не получается запустить уже построенный завод. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Просим вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, рассмотреть возможность включения в инвестиционную программу «Сетевой компании» строительства сетей электроснабжения с мощностью 2,4 МВт от ПС 35кВ «Ковалинская» до КТП предприятия, — говорилось в обращении завода, продемонстрированном сегодня в АИР.

У аэропорта появится торговое пространство в виде городка

Что касается торговли, недалеко от казанского аэропорта планируется создание торгового пространства в формате аутлета в стиле небольшого городка. На территории появятся кафе, рестораны, детские площадки и большая парковка, пообещал Зарипов. ООО «Профит Груп» планирует инвестировать в проект более 1,5 млрд рублей.

Создание курортного центра «Казань марина» обойдется в 21 млрд рублей, напомнил спикер. Сейчас ведется проектирование инженерных сетей, подъездных автомобильных дорог. Направлены заявки для получения финансирования из федерального бюджета на 2026—2027 годы.

— Наши деловые объединения обрадовались, когда вас увидели, потом становились все грустнее и грустнее и в конце вообще поникли. Ощущение, что все в районе уже есть, заходить некуда. Можете ли вы обозначить какие-то конкретные направления, куда малый бизнес может прийти со своими предложениями? Есть ли незанятые ниши? — поинтересовалась после доклада Талия Минуллина.

«Сейчас получит развитие вторая площадка ОЭЗ «Иннополис», которая находится на территории Лаишевского района. Мы ожидаем, что там в ближайшее время появится большое количество производств», — надеется Минуллина. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В ответ Ильдус Зарипов заявил: в Лаишевском районе недостаточно развита индустрия гостеприимства. Не хватает кафе, ресторанов, гостиниц. Занять эти ниши он предложил малому и среднему бизнесу.

Платный дублер Оренбургского тракта и железная дорога до Челнов

Боится Лаишевский район транспортного коллапса. Как рассказал директор Института пространственного планирования республики Олег Григорьев, в связи с этим снизили объем планируемого ввода жилья — с 10 млн кв. м до 4,5 млн.

Сейчас в Казани ведут работу над созданием дублера Оренбургского тракта. Проект планировки уже закончен и сейчас проходит согласование.



— С [главой Лаишевского района] Ильдусом Фатиховичем [Зариповым] занимаемся дублером Оренбургского [тракта], который начнется на первой развязке М-12 с Атабаевской дорогой. Он пройдет мимо объектов «Дорхан», по краю села Столбище, Усадов, Мирного и зайдет в Казань, — сообщил Григорьев.

По словам Григорьева, железнодорожным сообщением хотят охватить и будущий курортный центр «Казань марина», который будет возведен в Лаишевском районе. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В далеко идущих планах — строительство железной дороги от аэропорта Казани до Набережных Челнов. Она может появиться в 2060-х годах, заявил директор Института пространственного планирования.

— Железная дорога заложена в мастер-план и генпланы, которые после мастер-плана были скорректированы. [Она станет] продолжением от аэропортовской дороги по низу Сокуров и туда дальше, на перспективу. [Охватит] Лаишево, Алексеевское, Чистополь, Чистое Поле, Нижнекамск, Челны. Вот такая связка между Горьковской и Куйбышевской железными дорогами, надеюсь, когда-то в 2060-х годах у нас появится, — рассказал он.

По его словам, железнодорожным сообщением хотят охватить и будущий курортный центр «Казань марина», который будет возведен в Лаишевском районе.

