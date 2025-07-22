Алсу Сунгатуллина: «Национальная музыка живет, если передается из поколения в поколение»

Казанский композитор — о юных талантах в профессии, разделении поколений и будущем татарской классической музыки

Фото: предоставлено Алсу Сунгатуллиной

Композитор, пианистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов по композиции, член Союза композиторов России и Татарстана Алсу Сунгатуллина мечтает создать татарскую музыкальную детскую сказку для оркестра и чтеца. Это новый формат для национальных произведений. Какой сюжет выбрала для сказки, рассказала в интервью «Реальному времени» автор хоровых и оркестровых партитур, музыки для детей и юношества, сочинений для фортепиано и камерно-инструментальных составов.

«Если не мы, то кто?»

— Алсу Габдулловна, почему вы решили написать именно музыкальную сказку?

— Мне всегда очень нравилось писать музыку для детей и появилась такая задумка — написать детскую сказку для оркестра и чтеца, как «Петя и Волк». Я видела что-то подобное у российских композиторов, например, сказку «Жар-птица». Это будет современная сказка с национальным колоритом, потому что мне важно продолжать традиции своих педагогов, казанской композиторской школы. Если не мы, то кто?

В то же время хотелось, чтобы эта музыка была доступной и понятной всем. Я уже нашла текст, образы для сказки. Текст авторский в прозе, он был не так давно написан. Это как суфийская сказка, где есть простой смысл и есть скрытый глубокий смысл. Суфийские мудрецы разделяют несколько уровней понимания. В этой сказке тоже есть духовный, нравственный смысл. Мне это очень импонирует. Мне кажется, его можно раскрыть в музыке — это мне близко.

— Будет ли это близко современному поколению детей?

— Дети, по моему мнению, открыты ко всему. Я продолжаю работать в детской музыкальной школе №6 имени Бакирова, веду класс композиции. Весной у нас состоялась творческая лаборатория, где юные композиторы в своем исполнении представляли свою музыку. Для них это большой шаг вперед, большое событие, которого они ждут. Концерт проходит на базе нашей школы, каждый год мы стараемся приглашать на него кого-то из маститых композиторов, членов Союза композиторов РТ. К нам приходили Резеда Ахиярова, Ильяс Камал, а в этом году — Виталий Харисов. Все они слушали юных композиторов, говорили им теплые напутственные слова и, кроме того, показывали и свое творчество, исполняли свои произведения. Это был творческий обмен, который стал большим ростом для юных музыкантов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Дети неосознанно пишут очень интересную музыку»

— Какие дети обучаются в классе композиции?

— Наш класс существует уже третий год, сейчас здесь обучаются 12 человек — мальчики и девочки от 9 до 16 лет. Возможно, они до конца и не осознают, что могут стать композиторами, для них это скорее самовыражение. Это дети, которые фантазируют, чувствуют, для них — это естественный процесс. У них такой возраст, когда они неосознанно пишут очень интересные вещи. За это время они уже лауреатами и дипломатами стали различных конкурсов. Ребята учатся играть на музыкальных инструментах (домра, аккордеон, фортепиано, скрипка) и сочиняют музыку для этих же инструментов. Это то, что им близко.

— Интересны ли этим ребятам национальные мотивы?

— Безусловно, национальная мелодия у кого-то очень отзывается. Например, один из учеников, Альмир Сулейманов, который посещает класс композиции, пишет национальные композиции, которые для него ближе всего. Ему никто не говорит, чтобы он писал на пентатонике, он сам это выбирает. Ведь есть специальная технология, и мы о ней рассказываем детям. Например, если играть на черных клавишах, то получается либо татарская, либо китайская, либо японская музыка. Есть маленькие секреты. А у детей все выходит естественно. У кого-то получается музыка с татарским колоритом.

— Новое поколение интересует классическая татарская музыка? Может ли она сегодня выйти за рамки музыкальных школ, концертных залов?

— Музыкальная школа — это база, где талантливые ребята могут проявить себя. Но существуют и другие мероприятия, образовательные проекты, события, где ребята могут себя проявлять. Я имею в виду конкурсы и фестивали для юных музыкантов. В этом году прошел уже второй республиканский конкурс-фестиваль Аиды Гарифуллиной. Гала-концерт проходил в БКЗ. В нашей школе учится мальчик Игорь Гречуха, который посещал класс композиции, сочинял свою музыку. Он был открыт современной музыке. Я предложила его преподавателю по фортепиано выучить одно из моих авторских произведений «Инь-Янь». Они с удовольствием взялись за него, выучили, приняли участие в конкурсе Аиды Гарифуллиной и прошли отбор. А организаторы выбрали для гала-концерта мое произведение в исполнении Игоря.

Для этого мальчика было мечтой выступить в БКЗ перед публикой, он играл сольно на рояле, играл современную композицию, главное, что он понимал ее. Это был его звездный час. Он занял первое место в своей группе, в своей номинации. Мы даже сами не ожидали. Получается, что такие площадки показывают детям, что музыка звучит, что она востребована. И у них появляется больше интереса, они понимают, что это часть жизни. Если бы таких мероприятий было больше, возможно больше людей было бы вовлечено в музыку.

предоставлено Алсу Сунгатуллиной

Кроме того, на этом гала-концерте прозвучала не только моя музыка, но и музыка других молодых композиторов Татарстана, и это здорово. Получается, и мы причастны, и ребята причастны. Такие имена как Аида Гарифуллина выступают поддержкой для юных музыкантов.

— С 2017 года вы являетесь членом Союза композиторов России и Татарстана. Какие изменения вы наблюдаете в организации сейчас?

— Совсем недавно руководить Союзом стал Ильяс Камал. Молодой, но уже известный, очень деятельный человек, талантливый музыкант, виолончелист, дирижер, сам прекрасный композитор. Он душой болеет за татарскую культуру. Его искренность чувствуется и подкупает всех музыкантов. Он поддерживает всех нас, композиторов, и словом, и делом.

Так как он параллельно является дирижером оркестра театра имени Тинчурина, оркестр участвует в совместных мероприятиях с Союзом композиторов. Этим летом состоялся уникальный концерт под открытым небом в амфитеатре нового театра Камала, где полноценно участвовал целый оркестр. Это новый формат. Я, честно говоря, не помню, чтобы звучала музыка композиторов Татарстана вот так доступно, на новой площадке. Я думаю, это заслуга именно Ильяса Камала.

Кроме того, в Союзе композиторов появилось небольшое студийное оборудование. Это недавнее новшество. У нас сейчас есть возможность записывать камерную музыку. Студия сформировалась при Ильясе Камале.

Академический композитор в основном не работает в бизнесе, так как это делают эстрадные исполнители, например. Действительно, эстрадные певцы знают, как вложить свои деньги и как их потом отбить. Но мы не можем этого делать. Мы не знаем этих схем и не умеем, может быть, этого делать. Наша музыка все-таки другого плана, рассчитанная на развитие культуры. Такую музыку может сохранить только государство. Я думаю то, что в Союзе композиторов появилась возможность записывать музыку в студии, это уже шаг вперед. Теперь остается надеяться, что качество записи сможет выйти на высокий уровень.

Есть еще одно новшество, которое мы также очень давно ждали. Началась работа над сайтом Союза композиторов. Об этом давно говорили и вроде как дела пошли. Там будет собрана информация о каждом композиторе, его творчестве и его произведения. Нельзя забывать, что запись на сайте должна быть хорошего качества, этого требует время. Старые записи плохого качества уже не проходят, люди их не хотят слушать. Было бы здорово, если бы музыка записывалась и была в свободном доступе. Очень надеемся, что этот сайт появится.

«На площадке театра классическая музыка может стать ближе к народу»

— Вы являетесь автором многих произведений. Какова их дальнейшая судьба?

— Одним из главных событий прошлого года стал мой авторский концерт, который мы назвали «Нурлы Казанда» («В лучезарной Казани»). Он прошел в Национальной библиотеке РТ. Безусловно, были и другие авторские концерты, но этот стал особым, потому что он проходил в сопровождении оркестра, что случилось впервые. В этом помог оркестр театра имени Тинчурина под управлением Ильяса Камала, они поддержали меня и практически вся программа звучала в сопровождении этого оркестра. Для меня это большой шаг вперед.

Название «Нурлы Казанда» появилось неслучайно. Дело в том, что мой основной труд — это симфоническое произведение «Нурлы казан» («Лучезарная Казань»), которая была написана в 2020 году и впервые прозвучала в исполнении оркестра под управлением Рустама Абязова на фестивале татарской музыки «Мирас» в 2023 году. После премьеры композитор, конечно, переживает за свое детище — как сложится его творческая судьба. И зачастую проходит много времени от его написания до того, как оно заживет своей творческой жизнью. Мне посчастливилось, что это произведение стало одним из победителей конкурса «Сибириада» имени Эдуарда Артемьева в 2024 году в Новосибирске.

предоставлено Алсу Сунгатуллиной

Совсем недавно 21 и 22 июня «Нурлы Казан» вновь прозвучало в Казани. Это случилось в новом здании театра имени Галиасгара Камала в Восточном зале. Исполнял произведение оркестр театра Камала под управлением Данияра Соколова. Он сам подбирал программу, интересные произведения. Туда вошли и произведения классиков, например, симфоническая поэма «Маса Джалиль» Алмаза Монасыпова и были включены в программу современные композиции молодых композиторов Татарстана. Получился такой аудиовизуальный перформанс. Оркестр планирует продолжить выступления, проект будет называться «Яктлык моңы» («Мелодия света»), войдет в репертуар и будет доступен широкой аудитории. В программе останется и мое произведение, попасть в репертуар для меня большая радость.

В афише театра появилась уже первая дата проведения этого концерта, он состоится 22 августа.

— Насколько аудиовизуализация помогает легче воспринимать классическую музыку?

— Она позволяет зрителю глубже погрузиться в нее. Видеоряд помогает открыть мир звуков оркестра. Для неподготовленного слушателя это более понятно, чем просто прийти в концертный зал. В этом что-то есть. Это новая форма, для того чтобы люди легче принимали классическую музыку. В целом театр такая площадка, которая помогает лучше воспринимать культуру, классическая музыка на ней может стать ближе к народу.

«Музыка — это не музейный экспонат»

— Возможно ли выйти с классической татарской музыкой в массы и как это сделать?

— Раньше такая музыка звучала на радио и ТВ, сейчас этого практически нет. Классическую музыку можно услышать только на радио «Орфей» и канале «Культура». Я знаю, что произведения Резеды Ахияровой, ее опера и балет записывались и теперь звучат на этих площадках. Музыка транслируется, и люди узнают, что есть такой композитор, есть такая самобытная музыка. Больше таких примеров я не припомню. На этот уровень очень сложно пробиться. Хотелось, чтобы было что-то подобное на уровне Татарстана, чтобы быть ближе к широкой публике. Возможно, театр Камала будет выполнять эту миссию. Возможно, Союз композиторов будет проводить больше классических концертов на открытом воздухе, куда может прийти любой желающий, один такой концерт уже состоялся и имел большой успех. Может, на Черном озере, на озере Кабан рядом с театром Камала будет больше звучать наша музыка.

Музыка — не музейный экспонат. Она живая, она эволюционирует, меняется вместе с нами. Это дыхание современности. И академическая музыка она так же интересна и разнообразна.

«Новое — это всегда риск»

— Новая, меняющаяся татарская музыка, в том числе классическая, может встретить сопротивление людей, предпочитающих традиционное звучание. Вы с таким сталкиваетесь?

— Случалось и такое. Как-то я принимала участие в оперной лаборатории Умай. Это очень интересный проект. Там было три композитора, три режиссера и актеры театра Тинчурина. Мы написали небольшие оперы, потом соединили их и показали все в один вечер. Это был смелый эксперимент и по постановке, и по декорациям. В Татарстане я не видела раньше ничего подобного. Признаюсь, не все мне было близко. Но я как профессиональный автор отвечала за свою композиторскую работу, музыкальную часть. Я писала музыку ответственно, так как я ее чувствую. Она была национальная. Но потом, увидев эту безусловно эпатажную постановку, люди стали говорить, что музыка была не национальная, с чем я не могу согласиться.

предоставлено Алсу Сунгатуллиной

Конечно, новое — это всегда риск. Критика будет обязательно. А ее творческие люди воспринимают очень тяжело, долго от нее отходят. Возможно даже, когда в следующий раз будут приглашать на такой проект, тонко чувствующий композитор или другой творческий человек, может отказаться, боясь, что его будут критиковать.

Сейчас я понимаю, что эта лаборатория дала мне большой опыт, и я не жалею, что приняла в ней участие. Но на тот момент ругали очень сильно. Мне жаль, что эти люди не услышали те национальные мотивы, которые я вкладывала. Хотя сами актеры приходили и говорили: «Какая у вас красивая музыка, спасибо вам за красивую музыку!». То есть было очень явное разделение. Молодые говорили: «Ой, как здорово!», поддерживали меня, а старшее поколение было другого мнения. Даже во время самого показа можно было слышать их возмущение из зала. Разделение поколений сейчас очень сильно чувствуется.

Соглашусь, что можно было что-то подправить, отшлифовать. Но иногда просто нужно сделать шаг, чтобы сдвинуться с места.

— В чем вы видите будущее классической татарской музыки?

— В синтезе современности и национальных интонаций. Тот, кто пишет музыку по-старому, следует уже найденному стилю. Он уже сложен годами. Этому нас обучали наши педагоги, а наших педагогов их педагоги. Мы это ценим и бережем. Я сама училась по партитурам Алмаза Монасыпова, Фасиля Ахметова, Шамиля Шарифуллина.

Но мы так уже не можем писать. Я вижу, что мои ученики другие. Если я им буду объяснить таким же языком, как обучали меня, они не поймут и не будут продолжателями этого звена. То есть музыка должна постоянно развиваться. Национальное — ценно, но оно может жить только если будет существовать звеньями, передаваться из поколения в поколение. Но чтобы эта цепь не прервалась, традиция нуждается в обновлении. Передавая наследие новому поколению учеников, мы должны говорить с ними на понятном им языке, созвучном сегодняшнему дню.