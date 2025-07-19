Дилер, который зажигал звезды

«Амбруаз Воллар» Наталии Семеновой — биография арт-дилера, которая читается как художественный роман с элементами детектива

Фото: Екатерина Петрова

В июне 1895 года в Париже мало кто знал имя Поля Сезанна. К этому моменту у него было около 150 картин. Но почти все они были у одного человека. Это был молодой юрист с острова Реюньон, который бросил карьеру ради галереи на улице Лаффит. Его звали Амбруаз Воллар. Искусствовед Наталия Семенова написала первую биографию арт-дилера, который собирал и продавал картины Ван Гога, Пикассо, Гогена и упустил Матисса.

Амбивалентный арт-дилер

Амбруаза Воллара можно считать баловнем судьбы. Он умудрился купить почти за гроши работы Ван Гога, а потом некоторые из них продал в 30 раз дороже русскому коллекционеру Ивану Морозову. И именно за это же французский художник Эмиль Бернар называл Воллара «вором искусства», используя игру слов во французском языке. В оригинале фамилия арт-дилера пишется как Vollard, а «вор искусства» по-французски — vole art. В переписках художники говорили, что в Волларе сочетались «бескорыстие и жадность, наивность и хитрость, францисканская доброта и монгольская свирепость».

Амбруаз Воллар родился в 1866 году на острове Реюньон — французской колонии в Индийском океане, которая находится примерно в 700 км к востоку от Мадагаскара. Окончив школу в Сен-Дени, он уехал во Францию учиться юриспруденции. Учился в Монпелье, затем в парижской École de droit, где получил диплом в 1888 году. Но в то же время он стал подрабатывать у арт-дилера, а вскоре — торговать искусством сам. Сначала как «любитель-торговец», а уже в 1893 году открыл собственную галерею на улице Лаффит — центре парижского арт-рынка.

Амбруаз Воллар на улице Мартиник, 28. 1933. Фото Терезы Бонни. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

С первых выставок стало ясно, что Воллар — не обычный торговец картинами, он — стратег. В 1895 году он купил почти все работы Сезанна — около 150 полотен — и устроил первую масштабную выставку художника. Это был риск, граничащий с безрассудством: художник был почти никому не известен. В том же году Воллар показал работы Мане, Гогена и Ван Гога. Для французского корреспондента The Studio Габриэля Муре это было «между Сциллой и Харибдой» — выбор между художниками, которых отвергла официальная критика.

Но не всегда все было гладко. Поэтому и художники то обожали Воллара, то огрызались на него. К примеру, с Полем Гогеном у арт-дилера были сложные отношения. «Самоуверенный честолюбивый Гоген питал к торговцу нескрываемую антипатию», — пишет в своей книге Наталия Семенова. Но особого выбора у художника не было. Раньше он был под покровительством Тео Ван Гога (старшего брата Винсента Ван Гога), который платил ему 150 франков в месяц. А художник за это обязан был посылать 12 картин в год. Но Тео уже не было в живых. Воллар хотел заполучить Гогена и предложил ему свою помощь. Художник сопротивлялся.

«Это бесстыдный человек, он готов воспользоваться любым несчастьем, чтобы заработать несколько монет», — писал он [французскому писателю Анри де] Монфрейду.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Но финансовое положение Гогена было тяжким и ему пришлось пойти на условия Воллара. Последний предлагал платить художнику 300 франков в месяц в обмен на 25 картин в год. В среднем Воллар оценил работы Гогена в 200—250 франков за холст. Художник успел прислать 36 работ. Только ни за одну не получил больше чем 200 франков. Четырехметровое полотно Гогена «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» Воллар выкупил за 1500 франков, хотя в окружении художника считали, что оно стоит не меньше десяти тысяч. Уже после смерти Гогена русский коллекционер Сергей Щукин купит в галерее Воллара «гогенов» более чем на 100 тыс. франков.

Работа с непризнанными

В октябре 1901 года неизвестному испанскому художнику Пабло Пикассо должно было исполниться двадцать. Его первым покровителем был «элегантный» испанец, каталонский фабрикант и коллекционер Пера Маниак. Сначала он предложил работы Пикассо французской деятельнице культуры и арт-дилеру Берте Вейль. Она была первой покупательницей картин будущего основоположника кубизма. Заполучив три холста из серии «Бой быков» за 150 франков, тут же перепродала их, выручив 50 франков. После этого Маниак предложил выставить картины своего протеже у Воллара. К ним добавил работы Франсиско Иттурино и принес арт-дилеру порядка сотни холстов.

Пикассо вспоминал, что полотна без рам были сложены друг на друга в стопки высотой почти до потолка, а те, что не были натянуты на подрамники, громоздились в больших папках.

Амбруаз Воллар. Около 1899 года. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Так в 1901 году прошла первая выставка Пикассо. Хотя Воллар, по словам Семеновой, «не проявил никакого интереса и вел себя так, словно просто сдал помещение в аренду». Спустя годы Воллар будет говорить, что выставка прошла неудачно. Но скорее всего, пишет Семенова, ему просто сложно было признать, что сразу не обнаружил такой бриллиант. Хотя совсем неудачной ее считать нельзя. Еще до открытия «выставки» 15 из 64 перечисленных в каталоге картин были проданы. Вторая выставка Пикассо в Париже прошла тоже в галерее Воллара в 1904 году. Но успеха художник добился не благодаря усилиям Маниака, Вейль и тем более Воллара. Имя ему сделали два американца — брат и сестра Стайн. Воллар все-таки поддерживал тесную связь с Пикассо во время розового и голубого периодов художника. Но после того как Пикассо ушел в кубизм, арт-дилер разорвал с ним контракт. Кубизм Воллара не впечатлил.

Кстати, первая выставка Анри Матисса тоже прошла в стенах Воллара. Правда, арт-дилер отнесся к художнику не лучше, чем к Пикассо. Ситуация была аналогичной с той лишь разницей, что Матиссу тогда было 30, а не 20. Воллар в целом не делал ставку на признанных авторов. Скорее он как раз занимался созданием этого признания. Среди его «открытий», кроме упомянутых выше, были еще Ренуар, Дерен, Руо, Майоль, Луи Вальта и Ван Гог. Воллар сознательно поддерживал художников, отвергнутых салонами и академиями.

Интересы Амбруаза Воллара не ограничивались торговлей картин. Он видел себя и как писателя. В 1936 году Воллар выпустил книгу «Воспоминания торговца картинами». Кроме этого, он написал еще несколько небольших книг о художниках. Но более активен Воллар был не как писатель, а как издатель.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Он рассматривал книгу как произведение искусства. Они выходили очень маленькими тиражами и стоили невероятно дорого. К работе над иллюстрациями он привлекал лучших художников своего времени. В 1895 году Амбруаз Воллар выпустил свой первый альбом гравюр — Quelques Aspects de la Vie de Paris Пьера Боннара. Всего сто пронумерованных оттисков, напечатанных в мастерской Огюста Кло. Через год вышел альбом «Художники-граверы» с участием Эдварда Мунка, Одилона Редона, Феликса Валлоттона, Вюйара и других. Во втором выпуске в 1897 году к ним присоединились Роден, Сислей и Тулуз-Лотрек. Оттиски были почти всегда убыточными, но Воллара это не волновало. Он финансировал издание из доходов от продажи живописи. Воллар ставил на качество.

С 1900 по 1939 год Воллар курировал 22 проекта библиофильских изданий. Он сам выбирал художников и зачастую давал им полную свободу выбрать текст. Первое издание — «Параллельно» Поля Верлена с иллюстрациями Боннара — провалилось. Следующее — «Дафнис и Хлоя» греческого писателя Лонга — тоже. А «О подражании Христу» Фомы Кемпийского в гравюрах Мориса Дени стало коммерческим успехом. Затем были «Цветы зла» Бодлера, «Мертвые души» Гоголя и «Басни» Лафонтена — все с иллюстрациями Марка Шагала.

Смерть с кастрюлькой

В конце жизни Амбруаз Воллар любил бывать в окружении женщин. У него было «несколько очаровательных подружек». В пятницу, 21 июля 1939 года, он хотел пригласить одну из них на обед. Позвонил, они начали спорить и разругались. Воллар решил поехать в свой загородный дом в Трамбле. На заднее сиденье, рядом с Волларом, шофер поставил кастрюлю с карри.

Черный кабриолет выехал из Парижа и двинулся в направлении Версаля. Воллар нервничал, что опаздывает к обеду, священному для всех французов времени. Как обычно, он дремал. Пошел дождь. Марсель торопился, и на перекрестке, которого опасались все водители, машина заскользила по мокрой земле, съехала на обочину и трижды перевернулась…

Портрет Амбруаза Воллара, работа Пабло Пикассо. 1909—1910. Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Водитель почти не пострадал. А вот у Воллара были сломаны два шейных позвонка и проломлен череп. Он был еще в сознании. И перед приездом скорой помощи спросил у шофера: «нельзя ли ему пообедать, он очень голоден». Уже в больнице Амбруаз Воллар, торговец картинами, писатель и издатель, скончался. Ему было 73 года.

После его смерти начались юридические и логистические сложности. А также целое детективное приключение с наследием арт-дилера. Наследниками стали брат Люсьен и предполагаемая любовница Мадлен де Галеа. Исполнителем воли был дилер Мартин Фабиани. В сентябре 1940 года он отправил 560 картин в Нью-Йорк, рассчитывая на более высокие цены. Судно Excalibur перехватила британская морская разведка. Картины признали «вражеской собственностью», поскольку Франция тогда уже находилась под нацистской оккупацией, и поместили в Национальную галерею Канады. После войны, в 1949 году, суд в Лондоне разрешил возвращение работ Фабиани, который передал их родственникам Воллара. В благодарность те пожертвовали Канаде литографии Шагала и Руо и одну картину Гогена. Остальные быстро оказались на арт-рынке Нью-Йорка.

Бывший помощник Воллара, серб еврейского происхождения Эрих Шломович, успел собрать около 600 произведений, включая несколько крупных живописных работ. В 1940 году он привез их в Югославию, часть спрятал в стене дома в деревне, часть — в банке в Париже. В 1942 году Шломович погиб в Белграде, арестованный нацистами. Картины в Париже нашли только в 1979 году. Судебный процесс между наследниками Шломовича и Воллара длился 11 лет. В 1996 году суд присудил работы наследникам Воллара. В 2010 году они были распроданы на аукционах Sotheby’s в Париже и Лондоне. Суммарная выручка составила 30 млн евро. Среди работ — картины Сезанна, Шагала, Дега, Пикассо, Ренуара и Дерена.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

И это короткий пересказ посмертных приключений коллекции Амбруаза Воллара. Наталия Семенова превратила эту часть книги в настоящий детектив. Хотя и в целом ее работу сложно воспринимать как классическую биографию. Да, здесь все построено на фактах, документах, дневниках и письмах. Но сама книга выстроена по законам художественного произведения. Ни одна фикшн-литература не может обойтись без диалогов. В книге Семеновой они тоже есть. Но не выдуманные, как в биографических романах. А самые настоящие, найденные в многочисленных письмах и дневниках. Семенова органично встроила их в повествование. Не будь там кавычек и сносок, можно подумать, что перед нами художественное произведение.

«Амбруаз Воллар» — это именно литературная биография. Она читается как увлекательный роман, главный герой которого — сложный, неоднозначный, иногда очаровательный, но чаще лукавый персонаж. Как и в любой хорошей художественной литературе здесь не одна сюжетная линия. Семенова рассказывает не только о Волларе. В ее поле зрения попадают люди, которые оказали значительное влияние на арт-рынок того времени. Их действия либо подчеркивают гениальную «чуйку» Воллара, либо подсвечивают его промахи, как было в случае с Матиссом и Пикассо.

В книге есть все необходимые иллюстрации, поэтому Google не понадобится. Только для более глубокого погружения. Но в целом «Амбруаза Воллара» можно читать как увлекательные приключения одного очень смекалистого дельца, который раздражал, восхищал, создавал художников и индустрию искусства.

Издательство: «Слово»

Количество страниц: 324

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».